Tragédia de Pedrógão Grande na nova curta-metragem de Leonardo DiCaprio

Rubén Roma Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Artista americano é o responsável pela curta-metragem "From devil´s breath", que aborda os incêndios de Pedrógão Grande do verão de 2017.

A curta insere-se na série documental "The tipping point" , que explora os desenvolvimentos que estão a conduzir a mudanças céleres no planeta Terra.

Ator, produtor e ativista ambiental, Leonardo DiCaprio conta com a realização do britânico Orlando Von Einsiedel, vencedor do Oscar de Melhor Curta Documental em 2017 graças a "The White Helmets".

O documentário narra, na primeira pessoa, duas histórias que convergem: os sobreviventes do incêndio que devastou Pedrógão Grande em 2017 e a sua luta para garantir que nunca mais aconteça algo semelhante, como fizeram Nadia Piázza e Vítor Neves, que reconstruíram a vida depois da tragédia; e uma descoberta científica revolucionária que pode ajudar os seres humanos a protegerem-se de uma emergência climática.

O documentário foi anunciado ontem, embora DiCaprio tivesse abordado este trabalho no encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante a 26.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas, em Glasgow, Escócia. O artista tem esperança que a curta-metragem desperte as pessoas e as faça tomar atitudes para que seja possível redesenhar o futuro.

"From devil´s breath" ainda não tem data de estreia em Portugal.