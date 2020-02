Hoje às 11:05 Facebook

Billie Eilish, escolhida para escrever e interpretar a canção do próximo filme da saga James Bond, já lançou o tema. A cantora de 18 anos é a mais jovem artista de sempre a escrever e cantar uma música da saga.

"No Time To Die", lançado na quinta-feira, vai ser o tema do 25.º filme de James Bond, com o mesmo nome. Escrita em parceria com o irmão e colaborador, Finneas O'Connell, a letra da balada sugere que o enredo se concentrará numa traição ao agente secreto, com referências a "mentiras" e "enganos". "Nunca estiveste do meu lado", canta Eilish.

A canção foi divulgada ao mesmo tempo do novo trailer do filme, realizado por Cary Joji Fukunaga e protagonizado pelo ator Daniel Craig, na mesma semana em que a artista cantou "Yesterday", dos Beatles, na cerimónia dos Oscars.

Eilish, que completou 18 anos em dezembro passado, é a mais jovem cantora a gravar um tema para a saga 007. Junta-se assim a artistas como Paul McCartney, Adele, Madonna, Chris Cornell, Alicia Keys, Jack Smith e Sam Smith, que no passado gravaram canções para o mítico filme. "Participar nisto é uma loucura", reagiu Billie Eilish em janeiro. "Poder fazer a música de um filme que é parte de uma série tão lendária é uma grande honra".

O filme "No Time To Die" chega às salas de cinema no início de abril.

Tanto Billie Eilish como o irmão, Finneas, atuam no NOS Alive no próximo mês de julho.