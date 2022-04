"Traições" abre a porta para a mente de um escritor

João Antunes Hoje às 10:23 Facebook

Filme de Arnaud Desplechin baseia-se num livro autobiográfico de Philip Roth.

Se é legítimo afirmar que todas as obras de um autor, seja em que área de expressão artística for, são uma janela para olharmos para a sua mente, torna-se então muito mais interessante quando o produto que temos pela frente, neste caso o filme "Traições", se baseia num registo de certa forma autobiográfico.

O filme, uma nova realização de Arnaud Desplechin, um dos nomes mais consagrados do cinema francês contemporâneo, tem como base o livro do escritor americano Philip Roth, falecido em 2018, aos 85 anos, deixando para trás uma obra onde pontificam títulos como "O complexo de Portnoy", "Conspiração contra a América" ou "Casei com um comunista".

Arnaud Desplechin tinha gostado tanto do livro que dá o título ao filme que o dera a todo o elenco de "Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)", realizado em 1996 e nunca estreado em Portugal. O próprio escritor soube dessa situação e sugeriu a Desplechin que o adaptasse.

A ocasião deu-se com o primeiro confinamento, em 2020, uma oportunidade para fazer um filme que se passa quase todo no interior de um apartamento. Na película, Denis Podalydès é Philip, um escritor norte-americano que, na sua casa de Londres, recebe a visita da amante, fala ao telefone com outra das mulheres da sua vida e tem encontros com outras, a legítima e algumas talvez imaginárias.

Saído da experiência de "Roubaix, misericórdia", um dos filmes mais notáveis, Desplechin convida Léa Seydoux a juntar-se à aventura, onde já se encontrava um dos atores de excelência do cinema francês de hoje, Podalydès. Sem esquecer as presenças de Emmanuelle Devos ou Anouk Grinberg. O resultado é o que se pode chamar duplamente um filme "de câmara", uma radiografia à mente de um escritor, uma viagem aos desejos de alguém que domina a palavra e que sabe usar o seu poder erótico, uma celebração do corpo, uma coreografia de gestos que o torna um espetáculo aliciante. Para quem gosta de Roth, de Desplechin, de Léa ou de bom cinema.

Traições

Arnaud Desplechin

2021