Travis Scott disponível para ajudar famílias dos jovens mortos no concerto

O rapper Travis Scott disse estar "devastado" com a morte de oito pessoas num concerto, mostrando-se disponível para ajudar as famílias das vítimas.

O cantor Travis Scott reagiu nas redes sociais, com palavras no Instagram e no Twitter, à morte de oito jovens, dois menores de idade, no concerto que deu no arranque do Festival Astroworld, em Houston, no Texas, EUA.

"Estou absolutamente devastado com o que aconteceu na noite passada", escreveu Travis Scott, referindo-se à morte das oito pessoas, por esmagamento, durante o concerto na sexta-feira à noite. "As minhas orações vão para as famílias que estão a sofrer com o que aconteceu no Festival Astroworld", acrescentou o rapper norte-americano.

"A Polícia de Houston tem todo o meu apoio na investigação a esta trágica perda de vidas", escreveu ainda Travis Scott. Segundo o chefe do departamento policial daquela cidade, Troy Finner, estão a ser investigadas alegações de que houve pessoas injetadas com droga durante a atuação. Os bombeiros dizem que reverteram paragens cardíacas causadas por overdoses em vários festivaleiros e num segurança, que tinha uma picada de agulha no pescoço.

De acordo com relatos de um polícia presente no concerto, "de um momento para o outro, as pessoas começaram a cair", com problemas aparentemente cardíacos, até que o "show" foi suspenso. Durante a atuação Travis Scott parou várias vezes, para pedir auxílio para pessoas em dificuldades.

"Sempre que via alguma coisa que não estava bem, parava o concerto e ajudava as pessoas a obter a ajuda que necessitavam. Não conseguia imaginar a severidade da situação", adiantou Travis Scott.

"Estou empenhado em trabalhar em conjunto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias afetadas", adiantou Travis Scott. "Estamos a tentar identificar as famílias para os assistir neste momento difícil". Se tiverem informações, por favor contactem as autoridades", disse o músico, agradecendo à Polícia de Houston, aos Bombeiros e ao Parque NGR "pela resposta imediata e pelo apoio."

Segundo o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas durante o concerto de Travis Scott, na sexta-feira, em Houston. As vítimas terão sido espezinhadas quando caíram ao chão, durante um movimento de massas em direção ao palco onde atuava o cantor.

A polícia de Houston está a investigar as causas que levaram a esta onda de pânico, que terminou com a morte de oito pessoas, entre as quais uma com 14 anos e outra com 16.