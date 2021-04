Três apostas da Cultura ainda no papel 

Catarina Ferreira Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo modelo de apoio às artes, Rede de Teatros e Cineteatros e Estatuto do Trabalhador da Cultura continuam presos em discussões, à espera de serem executados. A 22 de abril, duas promessas poderão por fim ver a luz.

Antes da avalancha pandémica ter subvertido as prioridades da legislatura, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, assumiu três prioridades: o novo modelo de apoio às artes, a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) e o novo Estatuto do Trabalhador da Cultura. No entanto, nenhuma conheceu ainda a sua operacionalização.

Contactada pelo JN, fonte do Ministério da Cultura adiantou que há uma possibilidade de dois destes temas serem abordados no Conselho de Ministros de 22 de abril. A única certeza é que serão "fechados em breve".