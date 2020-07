Três curtas de realizadoras portuguesas já nas salas

João Antunes Hoje às 14:56 Facebook

Passaram por Veneza, Roterdão e Cannes, entre outros grandes palcos internacionais. Chamam-se "Dia de Festa", "Ruby" e "Cães Que Ladram aos Pássaros". Levam as assinaturas de três jovens realizadoras portuguesas, Sofia Bost, Mariana Gaivão e Leonor Teles e foram produzidas por Uma Pedra no Sapato.

Os três filmes foram reunidos no programa 3 Realizadoras Portuguesas, que pode ser visto em todo o país, incluindo o Cinema Ideal em Lisboa e o Cinema Trindade no Porto, e mais dez salas, em Setúbal, Cascais, Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Guarda, Covilhã, Braga, Albufeira, Ponta Delgada e Funchal.

O primeiro filme do programa, "Dia de Festa", é também a primeira realização de Sofia Bost, mestre pela London Film School e foi selecionado para Semana da Crítica de Cannes. A história centra-se numa mulher que vive sozinha com a filha que faz neste dia 7 anos. Enquanto organiza a festa de aniversário com os parcos meios de que dispõe, recebe uma chamada da mãe que a deixa perturbada...

Ao JN, a realizadora afirma ser "um filme que fala sobre a maternidade, as relações entre mães e filhas, e que trabalha a ideia de uma hereditariedade afetiva, de padrões relacionais que passam de geração em geração", sendo que, ao mesmo tempo, "a personagem principal está longe de ser uma mãe ideal". O filme foi escrito por Tiago Bastos Capitão. "Quando ele me propôs o argumento reconheci logo temáticas que já me interessavam e tinha começado a explorar na escola de cinema em Londres: a família, a maternidade, as relações entre pais e filhos."

Mariana Gaivão, a realizadora de "Ruby", estudou realização na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e tem larga experiência na montagem. Esta sua terceira realização estreou no Festival de Roterdão e ambienta-se numa comunidade britânica que há muito se instalou numa aldeia do interior português. Ruby não sabe do cão, neste dia de fim de verão onde a apanhamos, quando recebe a notícia de que a melhor amiga vai estudar para Inglaterra...

"Passei os verões da minha infância na Serra da Lousã", começa por nos dizer a realizadora." Marcou-me muito o lado primal dessa natureza, os grandes incêndios, as noites de tempestades. Lembro-me de olhar os miúdos estrangeiros que brincavam do outro lado do rio, havia neles uma sensação de liberdade e energia imensas, próximas mas de alguma forma inatingíveis, apesar de entre nós apenas correrem uns metros de água. Anos mais tarde, o cinema foi a ponte para o meu regresso à comunidade. Ruby é uma dessas miúdas."

"Cães Que Ladram aos Pássaros", uma encomenda do programa Cultura em Expansão da Câmara Municipal do Porto, teve estreia na competição de curtas da secção Horizontes do Festival de Veneza e foi candidata ao prémio de melhor curta europeia dos Prémios do Cinema Europeu. Nada de novo para Leonor Teles, que depois de terminar os estudos na Escola de Teatro de Cinema de Lisboa, viu o seu primeiro filme, "Balada de um Batráquio", vencer o Urso de Ouro da Berlinale para curtas-metragens.

Tendo já estreado a longa documental "Terra Franca", rodada na sua terra natal, Vila Franca de Xira, foi ao Porto acompanhar uma família que passa os últimos dias na sua casa do centro da cidade, que tem de abandonar, fruto de uma implacável transformação urbana. "A inspiração para fazer o filme veio quando conheci o Vicente", diz-nos Leonor Teles. "Nesse encontro tive um desejo enorme de o filmar. A certeza veio quando conheci a sua história e a da sua família - receberam uma ordem de despejo e tinham de sair de casa. O filme segue esses dias de suspensão e de incerteza."

No que as realizadoras são unânimes é na importância de mostrar os seus filmes em sala. "A oportunidade de exibir curtas-metragens em sala não se podia deixar passar, mesmo no contexto que vivemos. É difícil juntar filmes que foram feitos de maneira completamente independente numa só sessão. Mas encontrando alguns pontos em comum é uma boa solução para trazer as curtas para o circuito comercial", diz Sofia Bost.

Para Mariana Gaivão, "a sala de cinema ainda é o local onde imagino o filme a ser vivido quando penso nos planos, no quadro, no som e na duração dos mesmos, mesmo sabendo que muito da sua vida passará por outros formatos. Poder regressar às salas com um programa rico de três filmes parece-me uma forma ideal de o celebrar."

Para Leonor Teles, "é uma ótima oportunidade para se regressar ao cinema e ver os filmes no lugar para onde foram feitos: projetados e com bom som. É também importante dar destaque ao formato curta que muitas vezes é empurrado apenas para os festivais. E quanto às mulheres no cinema, devíamos era ser mais e mais. Mais realizadoras, mais mulheres atrás das câmaras. Mais diversidade de ideias e sensibilidades."