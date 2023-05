Três dias "de festa à beira rio" no Porto com Robbie Williams e Ivete Sangalo

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Robbie Williams, The Chemical Brothers e Ivete Sangalo são os grandes destaques do North Music Festival, que regressa à Alfândega do Porto na sexta-feira, para três dias "de festa à beira-rio". O recinto foi alargado e são esperadas 15 a 18 mil pessoas por dia.

"São três dias distintos, três dias animados e, portanto, três dias de festa à beira-rio". É assim que Jorge Veloso, da produtora Vibes & Beats, que organiza o North Music Festival, apresenta o primeiro grande certame musical da temporada, com artistas cimeiros da eletrónica, da música brasileira e da pop.

Mas o promotor sublinha que a organização fez "questão de ter a festa dos 45 anos de carreira dos Jáfumega, bem como os históricos Trabalhadores do Comércio".

PUB

"Faz sempre parte do ADN do North Music Festival ter artistas do Porto, da zona do Porto", salientou Jorge Veloso, dando ainda como exemplos Pedro Abrunhosa e Tiago Nacarato, que também integram o cartaz deste ano.

Eletrónica e espetáculo visual a abrir

O primeiro dia é dedicado "à eletrónica e ao rock", com The Chemical Brothers e os seus espantosos ecrãs gigantes com lasers e luzes a explodir no céu, mais os Bomba Estéreo, e os portugueses The Legendary Tigerman, Trabalhadores do Comércio e Jáfumega.

"No segundo dia temos mais os ritmos quentes do Brasil com o axé da Ivete Sangalo, mas ainda Nininho Vaz Maia, que é português, mas também é bastante animado", disse Jorge Veloso sobre o alinhamento de 27 de maio, que inclui ainda Ana Castela e Gustavo Mioto.

O terceiro e último dia é "mais pop rock", com Robbie Williams, Pedro Abrunhosa, The Black Mamba e Tiago Nacarato.

"Portanto, temos um alinhamento diferenciado em cada dia", destacou o promotor, salientando que "o festival não é só um palco principal".

Mais três palcos para fruir

Além do palco central, há também "um palco 'sunset', um palco no barco e ainda um outro 'indoor', que é o palco clubbing". É nestes palcos que irão atuar Djeff, King Kami, Progressivu, Francisco Gil (26 de maio), Batalá, Rich & Mendes, Switchdance (27 de maio), Shaka Lion e Yen Sung (28 de maio).

Para lá da música, haverá "imensas atividades paralelas, como o 'Wine Garden', os famosos passeios de barco e animações no espaço: barbeiros, 'makeup' e 'tattoos', à semelhança das edições anteriores.

Embora o número de palcos seja o mesmo, o espaço do recinto "duplicou"., diz o organizador.

"O espaço duplicou, visto termos 'headliners' fortíssimos. Temos dias praticamente esgotados, necessitávamos de mais de mais espaço. Conseguimos aumentar o recinto e também iremos, nomeadamente a nível de estruturas de camarote, dobrar aquilo que tínhamos", contou o promotor.

Até 18 mil pessoas por dia

Este ano, a organização espera "15 a 18 mil pessoas por dia".

"O nosso grande objetivo é ter 50 mil pessoas nos três dias", referiu Jorge Veloso, salientando que entre os bilhetes já vendidos, "20% a 30% são para fora" de Portugal.

"Temos 85 pessoas que vêm da Argentina ver o Robbie Williams e 50 pessoas de Israel, mas a maior parte das pessoas é mesmo aqui da vizinha Espanha, como é óbvio, e de França e Inglaterra. Dos países aqui da Europa, praticamente todos", disse.

Os passes de três dias para o North Music Festival estão esgotados, mas ainda há bilhetes diários, que custam 55 euros, para os dias 26 e 27 de maio, e 95 euros para o dia 28.