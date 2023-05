Três dias de música no Palácio de Fronteira

JN/Agências Hoje às 21:10 Facebook

O Palácio de Fronteira, em Lisboa, acolhe o IV Festival de Música D. Fernando de Mascarenhas, a partir de terça-feira, com uma programação de três dias que cruza expressões do Barroco ao jazz contemporâneo.

O festival abre nesta terça-feira, às 19:00, com um recital de violoncelo barroco por Pedro Massarrão. No dia seguinte, à mesma hora, atuam solistas da Camerata Atlântica, num programa constituído por obras de Brahms, sob a direção artística de Ana Beatriz Manzanilla, No mesmo dia, às 20:00, há um recital de canto e piano pela soprano Mariana Castello-Branco acompanhada por Nuno Margarido Lopes.

No último dia do Festival, quinta-feira, às 19:00, realiza-se um concerto de jazz pelo combo Off on a Comet, da Escola Superior de Música de Lisboa, e, às 20:00, o espectáculo "Entre Tangos e Boleros", sob a direção de Ana Beatriz Manzanilla, com o tenor Carlos Guilherme, os bailarinos Patricio Rodriguez e Samantha García, e os músicos da Camerata Atlântica.

Fernando Mascarenhas (1945-2014) instituiu a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna (FCFA), com base no património dos marquesados de Fronteira e Alorna, com o intuito da sua defesa, conservação e investigação do património cultural.

O festival celebra "a memória desse gesto fundador", como se lê no comunicado da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna.