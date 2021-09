North Music Festival: Três dias para curar a ressaca festivaleira no Porto

Catarina Ferreira Hoje às 17:08 Facebook

North Music Festival com One Republic e The Script. Ornatos Violeta e GNR celebram aniversários no festival que decorre de 30 de setembro a 2 de outubro.

A tradição vai-se manter e o North Music Festival será "o primeiro festival de música do ano", com "certificados digitais, público testado e a maior segurança". Em vez da primavera, será o outono, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, a dar as boas-vindas à quarta edição do certame, na Alfândega do Porto.

O primeiro dia é dedicado ao rock nacional e tem como cabeças de cartaz os Ornatos Violeta, que cumprem 30 anos de carreira. Mas, como os próprios fizeram questão de explicar durante a apresentação do evento, ontem no Porto, a bordo de um barco rabelo, "foi uma feliz coincidência". Este dia assinala também o regresso dos Zen, que lembram o àlbum "The privilege of making the wrong choice", reeditado em 2019. Seguem-se Linda Martini, Paraguaii, Paus e, a fechar, Pedro da Linha, durante anos "o segredo mais bem guardado de Lisboa", segundo a organização.

A 1 de outubro, Dia Mundial da Música, o palco será ocupado pelos americanos One Republic, que apresentam o àlbum "Human", lançado a semana passada. A festa segue com a prata da casa, David Fonseca e a rapper portuguesa e portuense Capicua. Mas haverá também espaço para os emergentes Domingues, considerado uma das "promessas da música nacional", e T-Rex, autor do álbum "Gota d"espaço". O kuduro electrónico dos Throes +The Shine abre a festa.

O último dia do programa tem os irlandeses The Script como cabeças-de- cartaz. Da Escócia chegam The Waterboys, "um êxito dos anos 80 que atravessou gerações". Sem esquecer os GNR, que assinalam neste concerto 40 anos de carreira. "Esta é uma estreia para nós, nunca tocámos neste festival e vai ser bom regressar em casa" explicou Toli César Machado. Atuam também Keep Razors Sharp, quarteto de rock alternativo; os "cinco amigos do jazz" Cassete Pirata; e Moulinex e Xinobi, "o jazz e o house" com reconhecimento crítico e público.

Rui Moreira, presidente da autarquia, também presente na apresentação, elogiou o evento, garantiu que tem "saudades do futuro" e que "é necessário reabrir a cidade", dizendo que estará presente nos três dias de evento.

Jorge Veloso, diretor do festival, referiu que o investimento rondou os 2 milhões de euros e que, apesar da pandemia, obteve apoios. Para os participantes que desejarem "será também disponibilizada uma zona de testagem, na Alfândega do Porto, garantindo igualmente a entrada a um público internacional" disse a organização.