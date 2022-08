Três discos de Sanlúcar eternos 

Guitarrista faleceu no sábado, a música que criou segue na nossa companhia.

"Eu quero ser para vocês um mensageiro. A minha guitarra está ao serviço do povo, e onde ele estiver estarei eu". A sentença foi dada por Manolo Sanlúcar, nome maior da guitarra flamenca, falecido no sábado, em Jerez de la Frontera, aos 78 anos. Juntamente com Paco de Lucía, Vicente Amigo e Tomatito, Manolo Sanlúcar é um dos génios irrepetíveis da música, um argumento - se precisar de um - para ouvir os seus discos.

Sanlúcar tem gravados 23 discos de estúdio, além de incontáveis colaborações, entre as quais a sua composição para "Medea" de Euripides, para o Ballet Nacional de España, em 1985 que é um portento.

Em 1975, Manolo Sanlúcar gravava "Caballo negro", um disco essencial para conhecer a sua música, além da rumba homónima tem o impressionante "Andares gaditanos", um sapateado apaixonante para os estudiosos da composição.

Absolutamente imperdível na sua discografia é "Tauromagia" (1988), um marco histórico para os aficionados flamencos. O disco deu origem a várias homenagens, entre elas o espetáculo homónimo da companhia de Mercedes Ruiz, interpretado por Santiago Lara, discípulo de Sanlúcar. "Maletilla" e a força de "Puerta del principe", exacerbada pelo coro, tema de encerramento do disco, são capazes de converter qualquer ouvinte à doutrina flamenca.

Em 2000, Manolo Sanlúcar recebeu o Prémio Nacional de Música espanhol, à boleia de "Locura de brisa y trino", poemas de Federico García Lorca, com a voz de Carmen Linares (Prémio das Artes Princesa das Astúrias deste ano), um triptíco - voz, guitarra e poesia - que é um hino à Andaluzia. "El poeta pide a su amor que le escriba" e "Carta a doña Rosita" são os principais argumentos, mas há outros tantos para se continuar a ouvir este disco.

Além destes três discos, há dois temas com Paco de Lucía: "Sevillanas a dos guitarras" - gravados para um dos filmes de Carlos Saura, e a bulería "Compadres" tocada ao vivo que trazem um certo conforto. Na eternidade as composições dos génios serão infinitas.