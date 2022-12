Três excertos dos novos livros de Henrique Manuel Bento Fialho

JN Hoje às 10:59 Facebook

"Autor do Mês" do "Jornal de Notícias", Henrique Manuel Bento Fialho publicou, no espaço de seis meses, três novos livros, dos quais publicamos agora breves excertos.

"Micróbios" (Abysmo)

TÉDIO

Enclausurado na deprimente previsibilidade dos seres humanos, o tédio ganha a força de um vulcão cheio de raiva. Se explodir, fará estragos irreversíveis. Já fez alguns. Da cinza nascerão novas e renovadas formas de vida. O fim do mundo deve ser qualquer coisa parecida com isto. Ou então estamos mesmo sós, irremediavelmente sós, e o fim do mundo, do nosso mundo, é uma outra coisa diferente: aprender a viver com a solidão que nos divide.

*

"Na cama com Ofélia" (Companhia das Ilhas)

OFÉLIA

Contigo aprendi que no interior de uma palavra vibram músculos, que entre encontro e espera os nervos se agitam como marés, aprendi a dizer corpo quando tudo era vergonha, medo, retracção. Contigo eu fui de mão dada aos lugares do sonho, até à Índia, respirei paisagens de incalculáveis hipóteses, dancei sem mover um osso porque a música era tão silenciosamente audível. Aprendi a nascente e a foz, descendo nas correntezas da paixão até aos lagos onde mergulhei o desejo. Contigo nas horas boas, nas horas más, a olhar o futuro com desconfiança, a lembrar o passado com nostalgia, a olhar teu corpo sempre belo, gracioso, desejável, apetecível. Se algum dia alguém perguntar pelo pássaro, saberá da sua sombra projectada na terra, vinda do alto com a velocidade da luz a fazer explodir formas nas superfícies do corpo. Deitados, olhamos para o céu enquanto uma poeira fina tudo cobre e nos protege do frio. As mãos do vento são neste preciso instante as mãos da mãe que agasalha, conforta e embala o filho. Seremos dentro de muitos incontáveis anos, réplicas das ossadas de Mântua, eu e tu, eternamente abraçados na beleza de uma despedida. E lá no alto o pássaro perpetuará seu voo até que também a morte o leve para junto das suas crias. (Pausa. Pega no medalhão.) Diz o meu nome, diz o meu nome, quero ouvir-te dizer o meu nome.

*

"Levedura" (Edições Húmus)

MÃE DO TRIGO

Naquele tempo andávamos nus e sem vergonha, as mulheres largavam com doçura o mênstruo nas terras estéreis. Gotas do seu próprio leite fertilizavam os solos fazendo irromper o ouro como um astro subterrâneo, lava desabrochando onde as mãos se aqueciam encantadas. Eu tinha uma idade anterior à dos homens e corria pelos campos a espantar corvos e pardais. Raspava pedra contra pedra até os calhaus se desfazerem em migalhas. Do som saiu a música e da música veio o fogo. Por isso cantamos sempre que queremos espantar o mal, por isso ardemos sempre que queremos reinventar o corpo. Não nasci como as outras. Nasci de uma mãe cadáver, morta de morrer por me parir. Dizem-me que ainda fui amamentada por ela. No leito da morte bebi o leite da vida, depois fui para minha avó a fim de ser desmamada. Bebi o leite da vida no leito da morte. Os filhos dos filhos dos meus filhos já não passam as noites quentes de Verão a descamisar milho na eira. Foi sustento que acabou quando era hora de acabar. Também já não há índios, extinguiram-se embrulhados na pele dos bisontes. Mas que importa isso? Eu nunca fui à América.