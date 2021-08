Três filmes portugueses à conquista do festival de Locarno

João Antunes Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca esta quarta-feira o festival suíço que já valeu dois Leopardos de Ouro ao cinema português.

Começa hoje a 74.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Locarno, pequena cidade suíça banhada pelo lago Maggiore, que na outra extremidade faz fronteira com Itália. Locarno é conhecido pelas sessões noturnas na Piazza Grande, mas para os portugueses é sobretudo sinónimo de um festival que historicamente tem acolhido bem o cinema nacional, o que culminou com a obtenção de dois Leopardos de Ouro, o prémio mais importante do certame: em 1987, com "O bobo", do saudoso José Álvaro Morais, e, mais recentemente, em 2019, com "Vitalina Varela", de Pedro Costa. Este filme acumulou ainda o prémio de interpretação feminina para a sua protagonista, que dá aliás o seu nome ao filme.

Este ano, não vamos ter um terceiro Leopardo de Ouro, já que nenhum filme português foi selecionado para a competição internacional, mas Locarno acolhe, ainda assim, três produções nacionais que farão, por estes dias, as suas estreias mundiais: "A Távola de Rocha", de Samuel Barbosa, "Hotel Royal", de Salomé Lamas e a trilogia "Pathos Ethos Logos", de Joaquim Pinto e Nuno Leonel.