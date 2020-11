Três mulheres para uma coroa

Isabel II, Princesa Diana e Margaret Thatcher no centro do mais aguardado capítulo da série Netflix "The Crown".

Haverá coisa mais desligada da vida real - em inglês soa melhor: "out of touch" - do que membros da família real mais poderosa e conhecida do Mundo a trocarem histórias de salão sobre limusinas e a humilharem uma jovem candidata a princesa, por não saber porque ordem devia fazer as vénias devidas? A cena é excruciante e sublime, um resumo perfeito de "The Crown", a série mais cara de sempre da Netflix, que reconstitui a vida de Isabel II, em toda a sua glória, todos os seus dramas e toda a sua monotonia.

A quarta temporada, que se esteia este domingo, recupera a qualidade inicial e supera o anterior capítulo, que sofria de falta de material biográfico de relevo, apesar da introdução das sempre excelentes Olivia Colman (Isabel II) e Helena Bohnam Carter (a sua irmã Margaret).

Ambas regressam - ambas conseguiram apurar as suas performances - para retomar a saga real (e Real) desta estranha família. Os anos 80 em Inglaterra foram férteis em acontecimentos políticos (a questão irlandesa, a guerra das Malvinas, a grave crise económica) e sociais. Ou melhor, do social.

O frágil príncipe Carlos precisa de uma noiva, não lhe foi permitida a relação com o amor da sua vida, Camilla Parker Bowles, e surge Diana Spencer, a aristocrata que não gostava de aristocracias, uma mulher moderna e incrivelmente bonita, que se deixou encantar por Charles, ou pelo menos pela ideia de vir a ser uma princesa para Charles.

Acabou, como se sabe, por se tornar a "princesa do povo" e nem a prestação de Diana na introdução inicial à família (um "triunfo", declararam todos), a livrou dessa suprema declaração de soberba dos pretensiosos, que adoram apontar o dedo a quem não sabe coisas que só eles têm de saber.

É dessa deliciosa contraposição que vive a nova temporada de "The Crown", colocando a família privilegiada a sentir-se observada e incomodada pelos olhos de pessoas normais.

Margaret Thatcher, que chegou ao poder em 1979 e ficou no número 10 de Downing Street até 1990, é outra das protagonistas e um dos agentes da mudança da perceção sobre o papel da monarquia inglesa. Gillian Anderson esforça-se por dar à sua Thatcher a firmeza de convicções que caracterizava a primeira-ministra e por retratar a estupefação com os estranhos e inúteis rituais ligados à Coroa.

A rainha, a líder do Governo e a princesa formam o triângulo mais interessante de sempre de "The Crown". Mas é Diana (Emma Corrin em emulação perfeita) que traz o açúcar, o sal, a pimenta e todos os condimentos para 10 episódios que se veem num sopro.