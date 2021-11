Treze cidades apostam na cultura com olhos postos em 2027

Catarina Ferreira Hoje às 12:45 Facebook

Lista de finalistas a Capital Europeia da Cultura 2027 divulgada no primeiro trimestre de 2022. Candidatura vencedora só será conhecida em 2023.

Termina esta terça-feira o prazo para as cidades portuguesas que aspiram a ser Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027 formalizarem as candidaturas. Portugal e Letónia são os países que vão partilhar o título daqui a cinco anos.

De acordo com a informação prestada ao JN pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais - autoridade de gestão do concurso, sob tutela do ministério da Cultura (GEPAC) -, "treze cidades que manifestaram formalmente a intenção de concorrer: Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo, Ponta Delgada e Vila Real". É a primeira vez que há concurso interno para eleger uma cidade. Até hoje, as CEC portuguesas foram convidadas a sê-lo. Foi o caso de Lisboa 1998, Porto 2001 e Guimarães 2012.