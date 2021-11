Triângulo criativo entre Biarritz, San Sebastian e Gaia

Catarina Ferreira Hoje às 18:39 Facebook

Festival de dança contemporânea Regards Croisés mostra a partir de sexta-feira linguagens coreográficas diversas em Vila Nova de Gaia.

Linguagens coreográficas de Portugal, Espanha e França estarão em foco na edição portuguesa do festival de dança contemporânea Regards Croisés, que arranca sexta 12 no Auditório Municipal de Gaia e no Armazém 22, com quatro espetáculos, dois ensaios abertos e três oficinas até domingo.

A versão embrionária do certame, em Portugal, arranca como projeto de cooperação coreográfica na promoção de encontros entre o público, artistas e instituições educativas, seguindo práticas de criadores oriundos de realidades geográficas e sociais distintas de Portugal, Espanha e França, veiculando a diversidade de linguagens de dança contemporânea.

A abertura oficial do certame será na sexta às 21 horas, no Armazém 22, com duas produções francesas que exploram as repercussões no corpo inspiradas por registos sonoros. "Au delà, vu d"ici", da companhia francesa La Cavale, tem uma obra resultante de uma investigação de três anos sobre o som, o indivíduo e o coletivo. A esta segue-se "Eldfell" da companhia Kopfkino, inspirada numa viagem do coreógrafo Benjamin Coyle ao vulcão homónimo na ilha islandesa de Vestmannaeyjar.

Sábado à mesma hora, no Auditório Municipal de Gaia, o olhar da Companhia Amaia Elizarán, do País Basco que apresenta a peça "Mar", uma elegia às vicissitudes de cada indivíduo, estabelecendo paralelismos com o mar. O espetáculo conta com o músico Xabier Zeberio a tocar nyckelharpa e violino ao vivo.

A fechar o Regards Croisés, e honrando o compromisso transfronteiriço do festival, há "Vinte e um": três coreografias apresentadas na casa mãe do festival, em Biarritz (França)com bailarinos portugueses e coreografias de André Mesquita, o representante português Hélder Seabra e Christine Hassid, de França. A tripla apresenta-se no Auditório Municipal do Gaia, às 19 horas de domingo 14. Os espetáculos têm o preço único de 5 euros.

Ver e fazer

Na vertente formativa, decorrem durante três manhãs, entre as 10.30 e as 12.30 horas, oficinas que possibilitarão ao público uma abordagem global destes códigos coreográficos. O primeiro, na sexta, será lecionado pela companhia La Cavale, baseado no trabalho "Au delà, vu d"ici". A formação é para maiores de 12 anos com experiência em dança. No dia seguinte, os destinatários serão os profissionais e estudantes de dança com mais de 15 anos, em volta do espetáculo "Vinte e um". Domingo as honras serão da Companhia Amaia Elizarán sobre a coreografia "Mar", destinado a maiores de 10 anos. Todas as formações estão sujeitas a inscrição prévia.

Ao público será também dada a oportunidade de espreitar dois ensaios da obra "Colombina", da Kale Companhia de Dança, com estreia marcada para março em Vila Nova de Famalicão. O ensaio decorre também na sexta, às 19 horas, no Armazém 22. No sábado pode ver o processo de "Elas", da K2 Companhia de Dança, no Ginasiano.

O conceito de Regards Croisés ganhou corpo em 2007 com o Malandain Ballet Biarritz e o Teatro Victoria Eugenia a sistematizarem um corredor de dança entre Biarritz e San Sebastian. A colaboração foi formalizada em 2011, dando origem ao primeiro Centro Coreográfico Transfronteiriço da Europa.