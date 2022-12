"Triângulo da Tristeza" é o vencedor dos Prémios do Cinema Europeu

João Antunes (em Reiquiavique) Hoje às 17:14 Facebook

Novo filme do sueco Ruben Ostlund, "Triângulo da Tristeza" foi o grande vencedor da 35ª edição dos Prémios do Cinema Europeu. Cerimónia realizada sábado à noite premiou animação com participação portuguesa.

Vencedor inesperado e, para muitos, imerecido da Palma de Ouro de Cannes, a parábola surreal de Ruben Ostlund sobre o capitalismo e o mediatismo nos dias de hoje, "Triângulo da tristeza", limpou completamente a cerimónia de entrega dos trigésimos quintos Prémios do Cinema Europeu, realizada no sábado à noite na impressionante sala de espetáculos Harpa, em Reiqueiavique, na Islândia.

O facto dos prémios serem considerados os Oscars do cinema europeu deu o mote para a cerimónia, que durou três horas mas não se tornaria aborrecida, dado o humor dos dois apresentadores locais, que começaram precisamente por dizer: "estes prémios são como os Oscars, só que todos os filmes são em língua estrangeira".

Num verdadeiro fenómeno de arrasto, potenciado pela conquista da Palma de Ouro em maio passado, que colocara Ostlund no panteão exclusivo dos realizadores que bisaram no festival francês, depois de "O Quadrado" ter tido a mesma honra, "Triângulo da Tristeza" venceria os prémios de melhor filme, realizador, argumento e ator, para o croata Zlatko Buric.

Do lado português, apesar do lindíssimo "Ice Merchants", de João Gonzalez, ter sido preterido como melhor curta europeia do ano por "Granny"s Sexual Life", de Urska Djukic e Emilie Pigeard, a animação portuguesa acabaria por ter sido indiretamente reconhecida, dada a participação nacional na produção de "Proibido a Cães e Italianos", de Alain Ughetto, considerada a melhor longa de animação europeia do ano.

Apesar de muitos festivais e instituições não indicarem Portugal como um dos países coprodutores do filme, o ICA, Instituto do Cinema e Audiovisual, participou financeiramente, com a Ocidental Filmes, de Luís Correia, a ter algum relevo no processo de produção do filme.

"Fogo Fátuo", de João Pedro Rodrigues, teve direito à exibição de um excerto, como um dos cinco candidatos ao Lux European Audience Film Award, um processo que apenas agora se inicia e que terminará com a revelação do premiado, em junho próximo. Até lá todos estes filmes serão legendados nas 24 línguas europeias, de forma a serem acessíveis ao maior número de espetadores e a votação será feita pelo público em geral e por membros do Parlamento Europeu.

Além do filme do realizador português concorrem o espanhol "Alcarrás", o turco "Burning Days", o belga "Close" e "Triangle of Sadness". Mais um prémio em perspetiva para o sueco, que é para já também o principal candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Na sempre comovente homenagem a personalidades do cinema europeu desaparecidas este ano, com destaque, entre outros, para Jean-Luc Godard, Monica Vitti ou Irene Papas, a Academia de Cinema Europeu, organizadora do evento, não esqueceu os portugueses António Reis, Eunice Muñoz e Jorge Silva Melo.

Nos principais prémios, salvou-se "Corsage", com a escolha de Vicky Krieps como melhor atriz europeia do ano. Houve ainda prémios para documentários e comédias, com o produtor e o realizador do espanhol "O Bom Patrão" a afirmarem que deviam ter falhado os seus intentos, porque o que queriam fazer era um drama! Mas na verdade, há um humor muito sarcástico sobre o mundo empresarial moderno, num filme que já estreou há algum tempo entre nós e é marcado pela ipressionante presença de Javier Bardém.

O momento mais emotivo da noite seria no entanto o dedicado ao prémio de coprodução entre países europeus, entregue ao conjunto de produtores ucranianos, com a sala a ovacionar de pé os que estavam presentes e uma bandeira do país a desfraldar no meio da audiência.

Os prémios de carreira ou de inovação permitiriam a presença, em palco ou através de ligação virtual, com alguns nomes importantes do cinema europeu, como Jerzy Skolimovsky, Marco Bellocchio, Margarethe von Trotta e o palestiniano, residente e financiado por países europeus, Elia Suleiman.

Cereja em cima do bolo, a descoberta que por detrás da DJ mascarada que animou a primeira parte da festa que se seguiu à apresentação dos prémios se encontrava nem mais nem menos do que Bjork, a artista islandesa mais conhecida internacionalmente e que, apesar de não ter cantado, pôs toda a gente a dançar com a sua presença magnética e contagiante.

Como é habitual, os prémios de 2023 serão entregues no final do próximo ano em Berlim, onde se realizam de dois em dois anos, alternando com outras cidades europeias. Em 2024 será a vez de Lucerna, na Suiça. Portugal ainda não fez parte do circuito. Até quando?