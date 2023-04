Trilogia de Ruy Duarte de Carvalho filmada em Angola

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador português Sérgio Graciano está em Angola a filmar a longa-metragem "Os Papéis do Inglês", a partir de uma trilogia do escritor angolano Ruy Duarte de Carvalho, revelou a produtora Leopardo Filmes.

"A narrativa segue o próprio Ruy Duarte de Carvalho, poeta, romancista e cineasta, quando este descobre que o seu pai havia deixado uns papéis no deserto do Namibe que o poderiam ajudar a desvendar um mistério ocorrido em 1923", referiu a produtora em nota de imprensa.

O filme, que está a ser rodado no sul de Angola, conta com argumento do escritor angolano José Eduardo Agualusa e é uma adaptação da trilogia "Os Filhos de Próspero", composta pelas obras "Os Papéis do Inglês" (2000), "As Paisagens Propícias" (2005) e "A Terceira Metade" (2009).

PUB

O elenco integra João Pedro Vaz, David Caracol, Miguel Borges, Joana Ribeiro, Carolina Amaral, Afonso Pimentel, Maya Booth e Ian Toner.

Segundo a produtora Leopardo Filmes, o projeto também dará origem a uma minissérie de seis episódios.

O escritor e antropólogo Ruy Duarte de Carvalho nasceu em Santarém em 1941, naturalizou-se angolano na década de 1980 e morreu em 2010 na Namíbia, onde vivia. Foi um autor multifacetado, cuja obra se estendeu da literatura às artes plásticas, ao cinema e à antropologia.

Sérgio Graciano trabalha há cerca de duas décadas em audiovisual, em particular em realização para televisão, e em cinema.

Em 2022 assinou o filme "Salgueiro Maia -- O Implicado" e as séries "A Rainha e a Bastarda" e "Da Mood".

Anteriormente filmou, entre outros, as longas-metragens "A impossibilidade de estar só" e "O som que desce da Terra", e a série "A Generala".