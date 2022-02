Trindade celebra cinco anos com maratona cinematográfica

Sérgio Almeida Hoje às 16:51 Facebook

Sala que devolveu exibição de cinema à Baixa portuense está em festa a partir de hoje. Retrospetivas russa e brasileira em foco no programa

Há cinco anos, não foram poucos os que lhe previram uma vida breve, mas, volvido esse tempo, o Cinema Trindade fidelizou um público que já não dispensa a exibição cinematográfica na Baixa da cidade.

"Conseguimos que ir ao cinema voltasse a ser um programa social. São muitos os espectadores que, depois de assistirem a um filme, vão jantar fora com amigos na Baixa", exemplifica Américo Santos, responsável do Cinema Trindade, que destaca "o trabalho de formação de públicos" desenvolvido pelo Teatro Rivoli como fundamental para a boa adesão registada logo desde os primeiros meses.

"O forte sentimento de pertença" que a sala desperta nos portuenses não invalida que, entre os frequentadores mais assíduos, se encontrem outros públicos, sejam estudantes estrangeiros do Erasmus, membros da comunidade brasileira ou até espectadores vindos de Aveiro ou Viana do Castelo.

O dinamismo inicial do Trindade foi posto à prova há dois anos com a pandemia. Mesmo que a afluência ainda esteja distante dos níveis anteriores, Américo Santos não descarta novos projetos, seja a implementação de um serviço educativo que permita atrair os públicos mais jovens ou o regresso das muitas apreciadas conversas com realizadores. Ainda assim, com a incerteza a dominar todas as projeções, "somos forçados a fazer uma navegação à vista", admite.

O Porto a abrir

Para assinalar o quinto aniversário, o Trindade criou um programa comemorativo que se inicia hoje mesmo com a exibição de três filmes fortemente relacionados com o Porto. São eles os documentários "Distopia", de Tiago Afonso, e "A nossa terra, o nosso altar", de André Guiomar, e a ficção científica "Mar infinito", de Carlos Amaral.

Da restante dezena de dias que integram os festejos merecem realce as projeções dedicadas aos realizadores Monica July e Yuri Ancarani e as retrospetivas dedicadas às cinematografias russa e brasileira. Também a produção nacional, que representa um quarto dos filmes exibidos no Trindade, estará em evidência, com a exibição de filmes que marcaram o panorama audiovisual da última dezena e meia de anos, como "Body rice", de Hugo Vieira da Silva, e "E agora? Lembra-me", de Joaquim Pinto.