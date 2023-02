Trindade: seis anos a passar bom cinema no centro do Porto

João Antunes Hoje às 12:35 Facebook

O Cinema Trindade comemora mais um aniversário - o sexto - a partir deste domingo e até ao próximo dia 16.

Seis anos depois, os cinéfilos da região do Porto podem bem perguntar-se o que seria a sua vida sem o Cinema Trindade. Até há pouco, com a reabertura do Batalha, o Trindade era uma autêntica ilha de filmes de qualidade, numa cidade onde mesmo os multiplex, onde o cinema de autor tem necessariamente um peso menor que o chamado cinema comercial, se deslocaram para as periferias.

Assinalando o sexto aniversário, este espaço de duas salas que mostrou ao longo do tempo dezenas e dezenas de filmes, dos melhores que estrearam no nosso país, e albergou inúmeros debates com realizadores, produtores e outros convidados, organiza um programa que e estende de hoje até ao próximo dia 16. Duas datas simbólicas, já que foi no dia 5 de fevereiro de 2016 que o espaço renovado foi inaugurado, mas o arranque então da programação regular só se daria onze dias depois.

PUB

O programa inclui a secção Expectativa 23, com uma antestreia por dia de alguns dos melhores filmes que vão passar pela sala até à primavera, Portugal Cinema, um eixo dedicado ao cinema português que inclui o Made in Porto, um braço de programação que visa dar voz e visibilidade ao cinema feito na cidade, um foco sobre duas realizadoras, a portuguesa Cláudia Varejão e a argentina Lucrécia Martel, com os três primeiros filmes da autora apresentados em cópias digitais restauradas e o programa É Tudo Brasil, que propõe a recuperação de filmes singulares a par de novos títulos.

É um autêntico festival: 31 filmes exibidos em 12 dias de programação, uma estreia mundial, 11 estreias nacionais e a presença de 11 convidados, entre realizadores, produtores e atores.

Já neste domingo, dia de abertura, teremos "Morada", de Eva Ângelo (14h30), um filme com cenas rodadas no próprio Cinema Trindade e que contará com a presença da realizadora; "O Que Podem as Palavras", sobre as autoras das "Novas Cartas Portuguesas", com a presença das realizadoras Luísa Sequeira e Luísa Marinho (16h30); "Porto", de Gabe Klinger, com a presença do produtor do filme, Rodrigo Areias (18h30);a estreia mundial de "Letrux: Viver é um Frenesi", de Marcio Debelian (20h00); e a antestreia do que será seguramente um dos melhores filmes a estrear este ano, "EO", do polaco Jerzy Skolimovski (21h30).

O programa de antestreias nacionais inclui ainda, para ver já até ao dia 16, se o cinéfilo portuense quiser ganhar tempo, "Tori e Lokita", de Jea-Pierre e Luc Dardenne, "As Bestas", de Rodrigo Sorogoyen, "Quero Falar Sobre Marguerite Duras", de Claire Simon, "Nostalgia", de Mario Martone, "Holy Spider", de Ali Abassi, "Debaixo das Figueiras", de Erige Sehiri, "Saint Omer", de Alice Diop, "Alguém Vai Amar Alguém", deHadas Ben Aroya, "Os Piores", de Lise Akoka e Romane Gueret, "A Água", de Elena López Riera e "Pacifiction", de Albert Serra.

Na rubrica Portugal + Made in Porto, além dos filmes de hoje, poderão ainda ser vistos e também em antestreia, os há muito esperados "Great Yarmouth: Provisional Figures", de Marco Martins, e "Nação Valente", de Carlos Conceição. De Cláudia Varejão, além do mais recente filme, "Lobo e Cão", veremos ainda "Ama-San" e "Amor Fati", enquanto que de Lucrecia Martel poderão ser vistos os títulos inaugurais da argentina e verdadeiros filmes de culto, "O Pântano", "A Rapariga Santa" e "A Mulher Sem Cabeça".

Finalmente, o programa É Tudo Brasil apresenta algumas preciosidades do cinema do país irmão, entre os quais alguns vencedores de prémios no prestigiado Festival do Gramado. Como é o caso do absolutamente imperdível "Noites Alienígenas", vencedor em agosto passado de seis prémios da edição 50 do histórico festival. Inteiramente rodado na Amazónia por Sérgio Carvalho e contando com Chico Diaz num dos protagonistas, o filme acompanha o percurso de três jovens da periferia, num contexto trágico mas segundo uma abordagem de realismo fantástico. Também a não perder a projeção da cópia nova do gigantesco "Deus e o Diabo na Terra do Sol", que dá início a um ciclo sobre o Glauber Rocha a decorrer ao longo dos meses de fevereiro e março.