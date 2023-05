João Martins Hoje às 10:45 Facebook

Trabalhadores do Comércio são uma das principais atrações do primeiro dia do evento, na sexta-feira. Banda promete mescla de êxitos com temas novos.

Surgiram logo no início da década de 1980, em pleno "boom" do rock português, e o impacto desses temas ainda hoje se faz sentir. Na sexta-feira à noite, os Trabalhadores do Comércio aterram na Alfândega do Porto no primeiro dia do North Festival, integrando um cartaz onde figuram ainda os Chemical Brothers, Bomba Estéreo ou The Legendary Tigerman.