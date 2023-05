Trombonista Gonçalo Nova premiado em Praga

JN/Agências Hoje às 14:18 Facebook

O trombonista Gonçalo Nova, de 19 anos, venceu o 74th Prague Spring International Music Competition, na Chéquia, arrecadando ainda vários prémios de interpretação.

Depois de passar a fase preliminar, que incluiu duas rondas classificativas, o jovem nascido no Porto venceu a grande final do prémio, realizada no domingo à noite, a tocar com a Orquestra Filarmónica de Praga, no auditório Smetana, da capital checa.

Além do primeiro lugar, o jovem trombonista arrecadou ainda os prémios Fundação Czech Music Fund, para a melhor interpretação de obras compostas para o Prague Spring International Music Competition 2023, o Prémio da Cidade de Praga, o Prémio Bärenreiter e o Prémio Amati Kraslic: trombone profissional.

Foi ainda convidado a atuar na 79.ª edição do Festival Internacional de Música em 2024, lê-se no 'site' do Festival.

Ao longo da noite, o público pôde ouvir as seguintes obras: Concertino em Mi bemol maior, Op. 4, para trombone e orquestra, de Ferdinand David, e o Cocerto para trombone e orquestra "Don Chisciotte o un autoritratto", de Juraj Filas.

As duas obras foram interpretadas com a Praga Philharmonia, dirigida por Ondrej Vrabec.

Nascido no Porto em 2003, Gonçalo Nova, iniciou aos seis anos o estudo da música no Conservatório de Música do Porto e de trombone tenor com o professor Joaquim Oliveira, tendo concluído o curso com a nota máxima.

Actualmente, Gonçalo Nova frequenta o 2.º ano da licenciatura em Música - Trombone, na Hochschule fur Music Freiburg (Escola Superior de Música), na Alemanha, com o professor Fabrice Millischer.

Desde 2022, Gonçalo Nova é o primeiro trombone solo na Staatsorchester de Estugarda (Orquestra Estatal de Estugarda), depois de, em 2021, ter começado a colaborar com a Orquestra da Extremadura - Espanha, como músico convidado.