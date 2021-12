Tudo sobre o JN North Festival, que traz uma "brigada portuguesa" ao Porto

Catarina Ferreira Hoje às 20:03 Facebook

Celebração dos 30 anos dos Ornatos Violeta abre o palco principal do festival de música que irá decorrer no dias 26, 27 e 28 de maio de 2022.

O Jornal de Notícias assinou esta quinta-feira uma parceria com o North Music Festival, que se irá concretizar na realização de um festival de música a decorrer nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2022, na Alfândega do Porto.

"O JN North Festival não é só um naming sponsor, é mesmo uma parceria, uma ligação à região, com pronúncia e que gosta dessa pronúncia, um evento realizado num dos locais com mais beleza do Porto e de Vila Nova de Gaia e que vai muito além desse território", referiu Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. O festival irá decorrer nas vésperas do aniversário do "Jornal de Notícias" (2 de junho) e segue o mote da "inovação, novos públicos e da proximidade com o que mexe", acrescentou a responsável.

Jorge Veloso, diretor do certame, explicou "com o JN como nosso naming sponsor, a nossa responsabilidade aumenta, é uma instituição com 134 anos e é o reconhecimento de uma marca com o ADN Norte".

Domingos de Andrade, administrador executivo da Global Media Group, assinou a parceria no JN Foto: Leonel de Castro/ Global Imagem

"Brigada portuguesa"

O JN North Festival irá ter quatro palcos :"o principal, o palco sunset, o clubbing e os concertos nos barcos", revelou Jorge Veloso.

Apesar de o cartaz ainda não estar encerrado, dado a organização estar a aguardar a "reorganização das tours mundiais", já são conhecidos os primeiros nomes do palco principal para o primeiro dia do evento.

A abrir o certame, logo a 26 de maio, estará o que Jorge Veloso chama de "Brigada portuguesa". Os cabeças de cartaz serão os Ornatos Violeta, num alinhamento que conta também com Linda Martini, Paraguaii, Zen, Paus e Pedro da Linha.

Os Ornatos Violeta, representados por Manuel Cruz e Kinorm, estiveram presentes na apresentação desta parceria na redação do Jornal de Notícias, no Porto. Manuel Cruz disse que "a parceria faz todo o sentido sendo o Jornal de Notícias, um jornal do Norte e um ícone do jornalismo".

Os bilhetes para o JN North Music Festival estão em pré-venda com o preço de 90 euros para os três dias.

Segundo as expectativas de Jorge Veloso, o objetivo é "esgotar todos os dias". Na última edição do festival como North Music Festival, o certame recebeu 27 mil pessoas em cada dia, segundo dados da organização.

O evento teve de ser cancelado por condicionantes sanitárias o festival que deveria ter ocorrido em setembro, depois de já ter sido adiado de maio. E, como garantiram, foram poucas as pessoas que pediram a devolução.

Ornatos Violeta são os cabeças de cartaz do primeiro dia do evento Foto: Leonel de Castro/ Global Imagem

Ornatos Violeta não descartam novo disco nos 30 anos



Os Ornatos Violeta cumprem, em 2021, trinta anos desde que começaram a tocar juntos. "Já não temos 20 anos, a nossa vida já é outra, temos trabalho, família e filhos", conta Manuel Cruz, relembrando que, quando começaram, eram ainda menores.

À provocação de quantas vezes já deram "o último concerto dos Ornatos", Kinorm foi categórico: "Da nossa parte nunca me lembro de dizermos isso". Manuel Cruz explicou que esse "é o elefante na sala". "Da primeira vez nem dormi, mas de todas as outras vezes já consegui dormir", diz entre risos.

Quando os colegas de banda e amigos se reencontram em ensaios, numa pausa dos projetos que têm a solo, "é uma brincadeira, decorre sem angústias". "É tão bonita a nossa história, é como um cato que parece que está morto e de repente olhamos para ele e tem uma flor", descrevem quase em atropelo.

Sobre a possibilidade de editarem um novo disco, explicam que "é uma possibilidade remota". Mas também não a descartam. "Fazer música juntos é algo de muito aliciante, mas neste momento somos felizes e não queremos acabar com a nossa ideia de recreio", conta Manuel Cruz. "Não sei se isto é uma espécie de preguiça ou de comodismo, mas quanto mais tempo de recreio temos, mais tempo queremos ter. Vamos brincando enquanto as coisas nos dão prazer, foi assim que os Ornatos nasceram", completa Kinorm.

O último álbum dos Ornatos, "Inéditos e raridades", foi editado há dez anos. Manuel Cruz irá dar um concerto a solo no dia 23 de dezembro, nos Maus Hábitos. Mas conta que o concerto no JN North Festival será o primeiro reencontro da banda em 2022.

"Há sempre alguém que não ouviu os Ornatos Violeta ao vivo. E felizmente estão sempre a nascer pessoas desde que nós começámos", conta Manuel Cruz, acrescentando que "cada regresso é sempre muito mágico". A conferir a 26 de maio.