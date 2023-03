"Tumulus": cada dia estamos mais perto da morte

"Tumulus" é a nova criação de François Chaignaud que chega ao Porto no dia 16

"Quando estamos a atuar somos sobrenaturais, há um efeito de inconsciência como se estivesses num outro estado", contou o coreógrafo francês François Chaignaud, ao JN. Quando se viu do lado de fora da cena, a sua capacidade analítica dobrou e tornou-se extremamente consciente e desperto do que lhe faltava. Nesse estado criou "Tumulus", com o compositor Geoffroy Jourdain, que se apresenta hoje e amanhã, na Culturgest, em Lisboa e nos dias 17 e 18, no Teatro Rivoli, no Porto.

O processo levou dois anos a ser construído, sempre com a ambição de ver uma transformação física nos intérpretes. Na obra há uma ligação latente com os rituais de morte e Chaignaud explica que, para um bailarino, essa relação é bastante óbvia. "Apesar de não existir nada de macabro no que estamos a apresentar, todos os bailarinos são conscientes dos processos de envelhecimento. As nossas células estão a envelhecer e vão morrer. Mas há algo de muito poético nesse processo, uma forma refinada na nossa relação com a morte", conta.