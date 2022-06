Uberto Pasolini: "Não quis fazer um filme triste sobre uma situação triste"

João Antunes Hoje às 11:49 Facebook

Cineasta e produtor italiano esteve a conversar com o JN sobre "Sempre perto de ti", já nos cinemas.

Inspirado em factos verídicos, "Sempre perto de ti" acompanha o percurso de um homem com pouco tempo de vida, que tenta encontrar uma família para o seu filho de quatro anos. Uberto Pasolini, nascido em Roma mas há muito radicado no Reino Unido, é mais conhecido como o produtor do filme de culto "The full monty - Ou tudo ou nada" e assina agora o seu terceiro filme como realizador. Diretamente de sua casa em Inglaterra, o realizador conversou com o JN.

A história é baseada em factos verídicos. Até que ponto se tornou pessoal para si?