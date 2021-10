Ubu, a mais querida figura do purgatório

Catarina Ferreira Hoje às 09:51 Facebook

Nuno M. Cardoso encena "O julgamento de Ubu" para o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP).

"Quando se destrói a estrutura, não fica a liberdade, fica o caos". A frase lapidar, dita pela personagem de Parvolau, resume a dramaturgia de "O julgamento de Ubu", em cena até amanhã, no Teatro Carlos Alberto, no Porto. A produção é uma adaptação de Nuno M. Cardoso dos textos de Simon Stephens e Alfred Jarry.

A história recente comprovou repetidamente o que acontece quando retiramos a estrutura em nome da liberdade, qualquer exemplo da Primavera Árabe poderá ser exemplo disso mesmo. Num campo teórico, a ação move-se aqui, na prática, o motor é outro.

Para a escolha do elenco, Nuno M. Cardoso contava com atores e manipuladores do Teatro de Marionetas do Porto, experientes no trabalho de marioneta, e deixou em aberto os antagonistas: Ubu e Parvolau. Estes dois atores foram escolhidos por audição em vídeo, fruto da pandemia - e não poderia ter corrido melhor.

Joana Petiz, uma jovem atriz, serve perfeitamente os ímpetos de Ubu, um mitómano egocêntrico e inconsciente, sem grande propósito que não seja o de enriquecer a qualquer custo.

Nesta viagem, a atriz Joana Petiz tem uma tal energia em palco, que arrasta toda a ação, apagando os demais, literal e metaforicamente. O caos, à sua passagem, está muito bem engendrado, com grandes recursos a movimentações e truques cenográficos.

Curiosamente, uma produção totalmente distinta daquela que foi criada por Ricardo Pais em 2005, "UBUs", e que então tinha João Reis como protagonista.

Como castigar alguém sem escrúpulos, sem ética ou sem moral? Quem é, no final de tudo, o culpado? Somos todos, ninguém é inocente.

Apesar da atualidade sombria, a produção é mais forte na atmosfera do que no seu significado literal, o que não é necessariamente mau. Nem todas as histórias têm de ser veiculadas por palavras.

A cenografia, as marionetas, a luz e a música têm tanto para nos contar, que o ideal é relaxar e desfrutar. Aqui não há céu nem inferno, apenas um pedaço de tempo para viver alegremente no purgatório.

"O julgamento de Ubu" estará em cena até dia 16 no Teatro Carlos Alberto, no Porto.