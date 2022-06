Ucrânia não receberá Festival da Eurovisão

Hoje às 19:58 Facebook

Festival da Eurovisão não se realizará na Ucrânia em 2023. Reino Unido deverá ser o anfitrião do concurso.

"Após a vitória no Festival da Eurovisão em maio, a organização tem explorado opções para sediar a competição do próximo ano com a emissora pública da Ucrânia UA:PBC, que já organizou o evento em 2017 e 2005. Tornou-se uma tradição bem conhecida que o vencedor seja o anfitrião da competição no ano seguinte, fornecendo certos critérios, incluindo garantir a viabilidade da realização do evento e a segurança de todas as partes interessadas, incluindo o público" escreveu a organização em comunicado esta sexta-feira.

Mas, dada a guerra em curso desde a invasão russa do país vencedor deste ano, a organização aproveitou o tempo para realizar uma avaliação completa e estudo de viabilidade com especialistas da e de terceiros, incluindo questões de segurança e proteção.

O Festival da Eurovisão é uma das produções de TV mais complexas do mundo, com milhares trabalhando e participando do evento e 12 meses de tempo de preparação necessários. "Na sequência de uma análise objetiva, o Grupo de Referência e o conselho diretivo, concluiu com profundo pesar que, dadas as circunstâncias atuais, as garantias de segurança e operacionais exigidas para uma emissora acolher, organizar e produzir o Festival Eurovisão da Canção ao abrigo das Regras do concurso não podem ser preenchido pela Ucrânia", adiantou a organização.

A organização agradeceu à Ucrânia "a sua cooperação e compromisso sinceros em explorar todos os cenários nas semanas desde a vitória da Kalush Orchestra a 14 de maio, em Turim e partilhar sua tristeza e deceção pelo Concurso do próximo ano não poder ser realizado na Ucrânia".

Como resultado desta decisão, de acordo com as regras e para garantir a continuidade do evento, a organização iniciará agora as discussões com a BBC, como vice-campeã deste ano, para potencialmente sediar o Festival da Eurovisão 2023 no Reino Unido." É nossa total intenção que a vitória da Ucrânia se reflita nos espetáculos do próximo ano. Esta será uma prioridade com os eventuais anfitriões", acrescentaram.