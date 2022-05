Ucrânia: Teatro Bolshoi em Moscovo retira de cartaz espetáculos de diretores que criticaram guerra

02 Maio 2022 às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Teatro Bolshoi em Moscovo anunciou a suspensão de dois espetáculos, programados para maio, que foram idealizados por dois diretores que deixaram a Rússia e que manifestaram publicamente a sua oposição à ofensiva russa na Ucrânia, foi hoje divulgado.

O teatro anunciou, numa mensagem publicada na rede Telegram, que o ballet 'Nureyev' de Kirill Serebrennikov e a ópera 'Don Pasquale' de Timofei Kulyabin seriam substituídos por outros espetáculos nas seis apresentações programadas para os feriados de maio.

As razões para esta mudança não foram divulgadas oficialmente.

O diretor e cineasta Kirill Serebrennikov vive atualmente em Berlim, depois de ter deixado a Rússia em abril por "uma questão de consciência", como citou na altura a agência francesa de notícias AFP, e após ter criticado duramente a invasão russa da Ucrânia.

Conhecido pelas suas criações ousadas e pelo seu apoio às pessoas LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e outras), o artista foi condenado, em 2020, a três anos de prisão, com pena suspensa, por peculato, tendo sido proibido de sair da Rússia.

O seu espetáculo de ballet sobre Rudolf Nureyev, um bailarino considerado prodigioso que fugiu da antiga União Soviética para a Europa, tem estado em cena no Bolshoi desde o final de 2017, apesar das referências à orientação sexual do protagonista num contexto de crescente conservadorismo por parte das autoridades russas.

O ballet foi substituído por 'Spartacus', uma obra com uma forte componente bélica e que foi apresentada pelo teatro no início de abril em apoio à operação militar russa na Ucrânia.

PUB

Toda a receita deste espetáculo foi doada às famílias dos soldados russos mortos na ofensiva lançada no final de fevereiro.

Timofei Kulyabin, um jovem realizador que trabalha especialmente em Novosibirsk, também trocou a Rússia pela Europa e publicou várias mensagens nas redes sociais a criticar a guerra.

Na sequência da ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, vários dos principais bailarinos do Bolshoi abandonaram o teatro, como foi o caso da prima bailarina Olga Smirnova.

Tugan Sokhiev, diretor musical do Bolshoi, também se demitiu do cargo e renunciou à responsabilidade do teatro Capitole, em Toulouse (França), alegando estar sob pressão para se posicionar face aos acontecimentos.

O Museu de Arte Metropolitan, em Nova Iorque, suspendeu, entretanto, as coproduções e a muito esperada digressão internacional da companhia de ballet Bolshoi.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.