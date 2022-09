Último dia do MIMO: saiba aqui que espetáculos pode ver este domingo

Beatriz Lira Ontem às 21:29 Facebook

O Festival MIMO estreia-se este ano no Porto. Entre jardins e igrejas, largos e palácios, a música estrangeira, maioritariamente brasileira, enche a Invicta de concertos e performances.

No último dia do MIMO, novo festival do Porto que arrancou na sexta-feira e em que tudo é gratuito, o cardápio dos programas abre-se às 14 horas, com o DJ João Tenreiro, no Coreto do Jardim da Cordoaria. Prossegue durante toda a tarde, percorrendo o Passeio das Virtudes, a Igreja da Nossa Senhora da Vitória, o Pátio do Museu de História Natural da Ciência da Universidade do Porto, a Igreja de São Bento da Vitória e o Largo Amor de Perdição, palco central das atividades culturais do MIMO.

Num dia com mais artistas portugueses, este domingo pode ver, mais uma vez, o Baile Orquestra Voadora às 15 horas, ainda no Coreto. O Ministério Público Sound System, também às 15 horas, apresenta-se no jardim do Passeio das Virtudes.

Já às 17.30 horas, Manuel de Oliveira faz soar a sua guitarra na Igreja da Nossa Senhora da Vitória. Ali ao lado, no Pátio do Museu de História Natural da Ciência da Universidade do Porto, Maria João & Mário Laginha atuam às 18 horas.

À mesma hora, na Igreja de São Bento da Vitória, a oportunidade é rara: pode ver e ouvir o célebre tocador indiano de cítara Nishat Khan. Apenas 45 minutos mais tarde, o VJ Astronauta Mecanico dá imagens a Thiago Montano.

Das 19 horas às 21.30 horas, no Largo Amor de Perdição, o festival conta com atuações do lendário Don Letts, em versão DJ Set, seguindo-se KT Gorique, rapper e atriz da Costa do Marfim (20 horas) e depois, a encerrar a noite, surge o rapper brasileiro Emicida.

Mais espetáculos para lá da música

Durante a tarde deste domingo, o público pode também contar com atuações, no Jardim da Cordoaria, de Rafael Bqueer, às 16 horas, desta vez, apresentando um manifesto e, às 17.45 horas, Uyra Sodoma.

Já nas exposições de video mapping e video-arte, são novamente, Renato Rocha e SDNA e Roberta Carvalho, respetivamente, às 21 horas e às 21.10 horas, pintam a Fachada do Museu de História Natural e da Ciência do U.Porto e o Jardim da Cordoaria.

Os workshops do último dia do MIMO Porto pertencem a Duod, a Chiara Santoro e Renato Rocha + Valentina Floris + Ben Foot, sendo que serão todos pelas 10 horas.

No Fórum de Ideias, Emerson Uyra e Fernando Sequeira, logo pela manhã, às 11 horas, discutem arte na Galeria da Biodiversidade. Ao início da tarde, às 14 horas, é a vez de Don Letts usar do pensamento e da palavra na Reitoria da Universidade do Porto.

O cinema também faz parte desta panóplia de conhecimento e é às 15.30 horas, ainda na Reitoria da Universidade, que este aparece: será exibido "Rebel Dread", uma realização de William E. Badgley que nos conta a história de Don Letts, o icónico impulsionador e agitador cultural britânico, cineasta, músico e contador de histórias.