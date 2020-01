Últimos dias para ver a arte de Bremen em Bilbao

Hoje às 19:10 Facebook

Falta menos de um mês para terminar, no Museu Guggenheim, em Bilbao, Espanha, a mostra de 160 peças recrutadas do Museu Kunsthalle, em Bremen, norte da Alemanha. Trata-se de uma seleção apurada de obras-primas da pintura europeia dos séculos XIX e XX, que vai de Eugène Delacroix, pintor francês do Romantismo, a Max Beckmann, pintor expressionista alemão. . expõe, até ao dia 16 de fevereiro,

Distribuída por três salas, a exposição, que termina no dia 16 de fevereiro, exibe obras de artistas do neoclassicismo, romantismo e os movimentos artísticos inovadores do impressionismo, realismo, pós-impressionismo, expressionismo e surrealismo. E combina grandes nomes da pintura francesa, como Renoir, Monet, Cézanne, Degas, Rodin ou Picasso, e da pintura alemã, como Thomas Ender, Max Liebermann e Max Slevogt. Otto Dix, Max e Paula Modersohn-Becker, considerado pelos críticos de seu país como sendo "o Picasso alemão".

O Museu Kunsthalle - o único museu alemão com uma extensa coleção de arte dos séculos XIV a XXI, que ainda é de propriedade privada - possui mais de 1500 pinturas, esculturas e instalações, e cerca de duzentas mil obras em papel. Esta exposição conta justamente "a história excepcional deste museu, caracterizada pelo compromisso cívico e pela intensa relação entre coleções particulares e tutela institucional". E destaca a influência que os discursos contemporâneos tiveram na arte moderna e na sua aceitação na Alemanha.