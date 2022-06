Um ano inteiro para relembrar o génio de Agustina Bessa-Luís

Programa comemorativo do centenário da escritora é anunciado, esta terça-feira, em Amarante. Roteiros e exposições são apostas fortes da comissão promotora.

Quinze instituições, incluindo autarquias, universidades e organismos públicos, uniram esforços para a apresentação de um programa comemorativo do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís à altura de uma das obras literárias mais marcantes da literatura de língua portuguesa do séc. XX.

Os municípios de Amarante (terra natal da romancista), Porto e Vila do Conde, a par da Direção Regional de Cultura do Norte, Fundação de Serralves e RTP, estão entre os aderentes do protocolo de parceria que vai ser assinado, esta terça-feira ao início da tarde, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante.