Um casal pode gastar mil euros numa ida a um festival

Para muitos portugueses, a ida a um festival de verão é uma alternativa mais económica às férias fora de casa. No entanto, com o agravamento generalizado dos gastos relacionados com o transporte, estadia e alimentação, a validade desta tese já conheceu melhores dias.

Uma estimativa conservadora feita pelo JN sobre os gastos com que um casal pode contar se decidir assistir a um festival fora da sua região aponta para custos que chegam a rondar o milhar de euros. No caso de se tratar de um casal com filhos, a fatura aumenta, no mínimo, 50%.

Assim, no caso de um par originário do Porto que queira assistir ao Alive, na região de Lisboa, os gastos dificilmente ficarão abaixo dos 855 euros. Ao preço dos bilhetes (358 euros), há que somar ainda o transporte (120 euros), estadia (nunca menos de 200 euros) ou alimentação (180 euros). Numa situação inversa - ou seja, um casal lisboeta que queira assistir ao Primavera Sound, por exemplo -, a fatura é ainda mais elevada, já que o festival decorre durante quatro dias.