Um catalão na Polinésia Francesa

"Pacifiction", coprodução portuguesa dirigida pelo cineasta Albert Serra, estreia esta quinta-feira nas salas de cinema.

Estreou mundialmente na competição de Cannes, onde o produtor português Joaquim Sapinho e o curador e crítico de arte, por vezes argumentista (de filmes de João Pedro Rodrigues), e agora também ator, Alexandre Melo tiveram a honra - que é mesmo - de subir a passadeira vermelha. Há dias, na cerimónia dos Césars, que são "os Oscars do cinema francês", uma das maiores indústrias cinematográficas mundiais, venceu na categoria de melhor ator, entregando a segunda estatueta seguida a Benoit Magimel, e na de fotografia.

Bastariam estas distinções para fazer de "Pacifiction" um evento de importância maior no panorama da estreia de cinema em Portugal. Mas nem seria necessário, tal a diferença, para melhor, do trabalho de Albert Serra face ao que vamos vendo chegar às nossas salas todas as semanas.

Um filme que se distingue pela diferença, pela radicalidade, enfim, pelo assumir do cinema como uma obra de criação, não um mero instrumento de comunicação. Albert Serra é, neste momento, um dos raros nomes, pelo menos no cinema europeu, a quem se pode aplicar o estatuto de autor.

Sem perder o estilo minimalista presente em filmes como "A Morte de Luís XIV" ou "Honra de cavalaria", "História da minha morte" ou "Liberté", o catalão surge desta vez com o que pode ainda assim ser considerado o seu filme mais narrativo, levando-nos numa viagem até à Polinésia Francesa.

É aí que chega um representante do governo francês que, numa altura em que se fala na possibilidade de novos testes nucleares na região, se vai confrontar com a resistência local a tais atos. Uma viagem a um local exótico e pouco filmado, nos antípodas, no entanto, do bilhete-postal e com alguns momentos de forte inspiração, que nos embala de forma quase hipnótica.

Na realidade, o modelo de produção de Albert Serra considera, como poucos, a fase de pós-produção como um verdadeiro ato de criação. Não admira, assim, que a fotografia de Artur Tort tenha vencido o César. O seu trabalho, de verdadeiro cúmplice que já é do universo de Serra, permite ao cineasta oferecer-nos uma visão, a sua visão, sobre o mundo ao nosso redor, com o lado tragicamente visionário de antecipar um novo temor de ameaça nuclear.