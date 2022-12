Um clube para amantes de vinil focado na lusofonia

Patrícia Naves Hoje às 15:52 Facebook

O Lusofonia Record Club assinala o primeiro ano de vida com um disco único, inspirado em Moacir Santos. O balanço do projeto é "muito positivo", dizem os seus criadores.

São edições em vinil de alta qualidade, exclusivas, limitadas, acompanhadas por histórias, prensadas em Portugal. No Lusofonia Record Club, o primeiro clube de vinil português por assinatura direcionado para a música lusófona, não são jornais, revistas ou links que os subscritores recebem: mas discos à antiga, com detalhes irresistíveis e alguma da melhor música, nova ou rara, do vasto mundo da lusofonia.

O clube para amantes de vinil funciona como uma editora de obras por subscrição. Aqui, os discos trazem sempre algo único: são inéditos em vinil, reedições de discos icónicos raros, ou edições especiais com novidades. O material impresso fala da história do lançamento, do artista e do contexto em que tudo aconteceu, oferecendo uma experiência completa, da audição à narrativa, da história à coleção.

O projeto foi criado por Léo Motta, Tomás Pinheiro e Jorge Falcão, há pouco mais de um ano."Tudo começou quando eu e o Tomás [Pinheiro] nos conhecemos num Mestrado na Faculdade de Engenharia do Porto e logo percebemos que tínhamos muito em comum. Cerca de um ano depois, já amigos, ele trouxe a ideia (já bem formatada) de começar um clube de vinil por assinatura, editando discos lusófonos e começando com o icónico José Pinhal. Enquadrámos a ideia, escrevemos um projeto para o StartUp Voucher e conseguimos aprová-lo" conta ao JN Léo Motta. O objetivo principal era o de promover a herança cultural lusófona, criar bons produtos musicais e formar uma comunidade de entusiastas do vinil, adianta. A primeira edição esgotou logo.

Unidos pela lusofonia

No clube, a lusofonia pensa-se não como um conceito limitante, pelo contrário: quer-se criar espaço de diálogo, valorizar a riqueza cultural e linguística dos mundos lusófonos, abraçar a" multiplicidade dos dialetos que passa pelos sotaques brasileiros, os pesos e calões distintos do Norte ao Sul português, o charme verbal de cada ilha cabo-verdiana e a ancestralidade linguística dos PALOP", explica o clube.

Na prática, diz Léo, tudo começa numa subscrição, muito como a de um jornal, com a diferença de que o produto é um disco de vinil: a cada dois meses, o assinante recebe "a edição atual, um kit com disco de vinil e o editorial impresso", adianta. É possível adquirir este produto indo à loja virtual lusofoniarecordclub.com/loja; a diferença é que o preço para assinante é mais atrativo, e que na compra avulsa é possível escolher o produto dentro do catálogo. "O mix de produtos conta com edições próprias e discos de editoras parceiras, além de merchandising funcional, revistas, entre outros", conta ainda Motta, fazendo um balanço "muito positivo" do primeiro ano de vida.

"Conseguimos lançar edições exclusivas, botamos no mundo discos lindos para os olhos e ouvidos, tivemos um 'sold out' no primeiro lançamento, promovemos a diversidade da música lusófona, fizemos um evento de sucesso numa casa icónica do Porto. Vendemos discos para Portugal, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Países Baixos, França, Espanha, entre outros", diz.

Moacir de Todos os Santos

Todos os discos editados nascem com algum aspeto único, mas a edição que marca o primeiro aniversário do clube é particularmente especial. "Moacir de Todos os Santos" de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, com edição a 9 de dezembro, é o vinil que encerra o primeiro ano do Lusofonia Record Club em modo de celebração, num disco icónico com a participação de Caetano Veloso e Raul de Souza e com texto da contracapa da autoria de Gilberto Gil.

"O disco "Moacir de Todos os Santos" é uma obra que já nasceu icónica, a reunir as composições do inigualável Moacir Santos à condução impecável de Letieres Leite, com os sons peculiares da sua Orkestra Rumpilezz, que esteve recentemente em digressão pela Europa. Trazer um disco assim, com participação de Caetano Veloso, introdução escrita por Gilberto Gil, é fechar o nosso primeiro ano com chave de ouro", conclui Motta.