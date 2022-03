Um conto de fadas para os nossos dias

João Antunes Hoje às 15:05 Facebook

Terno e divertido, "O Que Vemos Quando Olhamos para o Céu", estreia esta quinta-feira em sala

Uma das grandes vantagens dos festivais de cinema, nomeadamente Cannes, Berlim e Veneza, é a de receberem filmes dos quatro cantos do mundo, que depois os distribuidores levam aos respetivos países. É o caso de "O Que Vemos Quando Olhamos para o Céu", um terno e delicioso conto de fadas urbano e contemporâneo, que nos chega da Geórgia via Berlinale 2021, onde recebeu o Prémio da Crítica.

O realizador, Aleksandre Koberidze, pertence a uma linha emergente de cineastas daquele país da Europa oriental, com uma língua e uma cultura próprias. Ainda não há muito tempo tivemos também oportunidade de ver em sala "O Começo", de Dea Kulumbegashvili, depois de passar pelos festivais de Toronto e San Sebastian.

O cinema georgiano, mesmo no quadro mais vasto de um centralizado cinema soviético, tem autores de enorme referência: Otar Iosseliani, Tengiz Abuladze, Giorgi Shengelaia, Sergei Paradjanov, embora este último com origem arménia.

Se há ponto comum a alguns destes nomes é a abordagem ao surreal, ao mundo dos sonhos, à cultura popular. Nesse sentido, podemos dizer que "O Que Vemos Quando Olhamos para o Céu" é um filme bem georgiano, mas com um sentido humanista universal.

O filme começa com o encontro fortuito entre dois jovens que, ao sairem da escola, cruzam-se na rua, mas em direções diferentes. Chocam de tal forma, que um deles deixa cair o caderno. Como a situação se repete, combinam encontrar-se no dia seguinte, num café que ambos conhecem. Mas ela, ao dirigir-se a casa, é avisada pelo vento que uma maldição se abateu sobre eles e que irão acordar na manhã seguinte com outra forma humana. É por isso que, um dia depois, apesar de estarem ambos no mesmo local, não se reconhecem.

O filme evolui então entre o realismo das ruas de uma pequena cidade georgiana, marcada pelos jogos do Campeonato do Mundo de Futebol, e a magia que envolve estas duas personagens até ao seu inevitável reencontro. Como a vida, e o cinema tanto precisam de um pouco de poesia.