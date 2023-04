Um dia em que não se dance é um dia perdido. Hoje não é esse dia

A falta de opções é constrangedora, mas este sábado em que se celebra o Dia Mundial da Dança, a dificuldade será mesmo a da escolha. Com o Festival Dias da Dança (DDD) a encerrar amanhã, hoje há espetáculos para ver no Porto, em Gaia e em Matosinhos.

A maratona arranca às 15 horas, onde o espectador terá imediatamente de testar o seu favoritismo. Ou se desloca até ao Teatro do Campo Alegre para ver "NA-NÁ" do cabo-verdiano Djam Neguin, que deambula sobre temáticas como "a ancestralidade africana num universo futurista, com a música tradicional o funaná que Dino Santiago tem estado a desconstruir, o lugar do corpo e o género", antecipou.

À mesma hora, mas nos Varais da Afurada, a coreógrafa Isabel Barros e o compositor Carlos Azevedo mostram o objeto artístico "Pondo rezas nos lábios". A coreógrafa explicou que "o mar sempre teve muita importância nas suas criações e que como no poema do cabo-verdiano Jorge Reis se sente sempre do mar".

Isabel Barros apresenta hoje "Pondo rezas nos lábios" Foto: Pedro Granadeiro/Global Imagens

Às 17 horas arranca no Coliseu Porto Ageas, o Art Liberates Ball de Nala Revlon e Piny 007, o concurso tem a duração de seis horas. Expressão, criação e resistência para pôr a cidade do Porto no mapa do Vogue- uma subcultura LGBTQI+ underground afro-americana e latina que teve origem em Nova Iorque. Hoje do baile saem coroados entre outros: o Best Lip Sync, ou a FF Sex Siren, dedicada a Afrodite, deusa grega do amor; o MF Body, uma referência a Prometeu.

"Serei/Afrodiaspórica" , a proposta de Dori Nigro conflui conceptualmente vai tecendo ligações de memórias autobiográficas, com mitologias ancestrais afro-americanas com uma estética de desfile de moda" assegura. O evento está marcado para as 18 horas, na Casa da Arquitectura, em Matosinhos.

A nova eleição decorre às 19.30 horas, "Karpex" de Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo, em Serralves. Um espetáculo que aborda a duplicidade da vida mundana e quotidiana e de viver a realidade pessoal e coletiva". Mas, como advertem: "é também uma metáfora para limpar alguma nódoa e saber se vale a pena integrar o risco ou é melhor assumi-lo". Acrescentando que é também uma piscadela de olho a histórias de "Cinderela e Gata Borralheira".

No mesmo horário, no Teatro do Campo Alegre a Compagnie Catherine Gaudet, um dos regressos mais ansiados ao DDD leva à cena "The Pretty Things".

A restante programação decorre no Teatro Rivoli- quartel general do certame. Depois de Mónica Calle cabe aos Teatro Praga & Dois Pianos e Percussões da Metropolitana apresentarem a sua versão de "A Sagração da Primavera".

"Art liberates ball" Foto: José Caldeira/Teatro Municipal do Porto

Às 23 horas há festa com Leo Soulflow.