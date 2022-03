"Um filme chega até mim como um sonho"

João Antunes Hoje às 18:00 Facebook

Asghar Farhadi fala com o JN sobre "Um Herói", o último filme do iraniano, nas salas esta quinta-feira.

Um dos nomes maiores do cinema iraniano contemporâneo, autor de filmes como "Uma Separação", "O Passado" ou "O Vendedor", Asghar Farhadi levou a Cannes "Um Herói", o seu novo filme, que chega agora às salas portuguesas.

A personagem central é um homem que está preso, por uma dívida de dinheiro. Numa saída precária de dois dias vai tentar que o homem a quem deve dinheiro o perdoe. Mas o plano não corre como esperado. Ainda em Cannes, o realizador falou ao JN.

O que sentiu por estar presente nesta edição tão especial do Festival de Cannes?

É uma sensação especial. Antes de vir, pensava que ia haver menos gente, menos entusiasmo. Quando o meu filme estreou, fiquei impressionado pelo apreço que senti por parte das pessoas na audiência. Senti-o mesmo antes de verem o filme, apenas pela possibilidade estarem juntas, sentadas a ver um filme, nessa experiência comunitária.

Perdoar faz parte do sistema legal iraniano, mas vendo o filme parece que para os iranianos por vezes é difícil perdoar.

Não diria que os iranianos têm dificuldade em perdoar. A minha experiência de viver no país é que eles sabem perdoar e esquecem muito facilmente. É verdade que o perdão tem um papel muito importante no sistema legal, mas no filme o perdão está ligado ao dinheiro. E todos precisam daquele dinheiro. Não sei em que cultura é que alguém diria que já não precisava daquele dinheiro.

Como é que os seus filmes e a as suas presenças em Cannes são vistas no Irão?

Sempre vivi no Irão, apesar de ter a possibilidade de fazer filmes noutros países, como tenho feito. Mas a minha casa é no Irão, é lá que vive a minha família. Sinto sempre que estou a regressar a casa.

Sente-se uma grande inspiração num certo cinema italiano. É verdade?

Sempre senti uma grande admiração pelo cinema italiano, De Sica, Visconti, Fellini, Pasolini. Este filme é um tributo a De Sica, sobretudo em algumas sequências. Embora o seu filme mais famoso seja "Ladrão de Bicicletas", o meu preferido é "O Teto". Durante o confinamento fiz uma retrospetiva privada da história do cinema italiano, que continuo a achar o melhor cinema do mundo.

A relação entre pai e filho é uma das coisas mais belas do seu filme...

Todos os meus filmes lidam com a questão da relação entre pais e filhos. Aqui é mesmo um dos pilares do filme. O pai não quer que a sua imagem seja arruinada em frente aos seus filhos e os filhos desejam que o pai mantenha essa figura do herói.

Essa temática parece ser comum a muitos filmes de hoje...

Não tinha pensado nisso, talvez seja uma coincidência. Os cineastas são muito inspirados pelas suas próprias vidas, talvez seja por isso que há muitos filmes sobre a relação de filhos com os pais.

Vendo o filme, percebe-se que as redes sociais também têm uma importância hoje em dia, em especial para os jovens, que estão sempre com os seus telemóveis...

As redes sociais tornaram-se uma parte importante na vida das pessoas em todo o mundo. Não conheço nenhum país no mundo onde essa não seja a forma mais importante de comunicação entre os jovens. E também se tornou uma forma de muitas vozes serem ouvidas ao mesmo tempo, vozes que não têm outra forma de serem ouvidas.

No geral, vê as redes sociais como algo de bom ou de diabólico?

Não diria que é bom ou mau. As redes sociais são apenas um canal, tudo depende da forma como as usamos, que conteúdo publicamos ou consumimos. Se por um lado diminuiu a distância entre as pessoas, também as tem afastado, é verdade. Mas, no geral, diria que é mais benéfico do que pernicioso. De certa forma, melhorou nossas vidas. O que me preocupa mais é o acesso que as crianças têm às redes, vendo-se confrontadas de um momento para o outro com um mundo demasiado violento.

Nesta família, a televisão ainda tem um papel importante...

O que é verdade nesta família não quer dizer que o seja verdade para toda a sociedade iraniana, que é comportada por oitenta milhões de pessoas. Se a história se passasse em Teerão, os jovens não se interessariam pelaa televisão. Não se pode generalizar o que vemos numa história.

Muitos dos filmes iranianos que vemos, como os seus, apontam o dedo a problemas políticos e sociais no país. Até que ponto o cinema tem influenciado essa mesma sociedade?

Os nossos filmes têm um grande impacto nas nossas gentes. As pessoas têm um grande interesse pelo nosso cinema, mesmo que alguns filmes não passem nas salas de cinema. Por isso, diria que o nosso cinema tem influenciado muito os iranianos.

O título "Um Herói" tem algo de irónico ou é para ser lido de forma literal?

Não há ironia nenhuma. O título original, em iraniano, é muito parecido. Um herói é alguém que conseguiu alguma coisa na vida, que foi vitorioso nas suas batalhas.

Outra das características dos filmes iranianos é serem quase sempre tão bem filmados. Qual o segredo?

É difícil responder pelos outros, porque o cinema iraniano é realmente diverso, há todo o tipo de filmes. Mas acho que somos todos inspirados por um grande historial de arte e de civilização, que nos vai alimentando.

O sítio arqueológico que vemos no início do filme é fantástico. Pode falar-nos um pouco do que representa e por que escolheu começar lá o filme?

É um local arqueológico muito importante, é um sinal do passado glorioso da Pérsia. É um local para o qual as pessoas olham com uma certa nostalgia do passado. Por isso, também faz sentido na estrutura dramática do filme.

Este período de pandemia, com vários confinamentos, inspirou-o como artista a escrever algumas histórias?

Ainda não. Preciso de mais tempo para o integrar e deixar que me inspire. Até ao momento, não posso dizer que seja um período de que goste muito. Por isso, não estou muito interessado em falar sobre ele.

Como é que a pandemia afetou a sociedade iraniana?

Da mesma forma que afetou o resto do mundo. O que me impressionou é que, apesar de haver diferenças tão grandes entre vários países, todos eles viveram este período de uma forma comunitária. Percebemos todos como, de um momento para o outro, as nossas vidas podem mudar. Vimos todos o que se passou com as nossas vidas.

O filme vive muito do ator principal, Amir Jadidi. Por que razão o escolheu?

Foi um processo muito longo. De início queria um não-ator, ou alguém que não fosse muito conhecido. Mas depois percebi que poderia parecer demasiado simplista ou ingénuo. Precisava de alguém que soubesse representar. Por isso, comecei a ver atores com alguma experiência. Depois de escolher o Amir Jadidi, ainda ensaiámos juntos durante um ano e meio.

Qual é a diferença entre fazer filmes no seu país, como este, e em outros locais, como França e Espanha, onde também já filmou?

É uma questão que coloco a mim mesmo. Mas não sei responder. Um filme chega até mim como um sonho. Quando vamos dormir, não decidimos onde é que o nosso sonho se vai passar. É a mesma coisa com as histórias que conto, não sei onde vai ser a próxima.

Qual foi o seu primeiro sonho de cinema?

Fiz o meu primeiro filme aos treze anos. Por isso, deve ter sido muito cedo. E continuei envolvido no cinema até hoje. O que sei é que sonhei com um filme que ainda não fiz, sobre a vida de um projecionista de cinema. Quando vi o "Cinema Paraíso", disse: 'Alguém já o fez'. Mas sei que um dia vou fazer o meu filme.

Não tem receio que esses sonhos desapareçam e perca a inspiração?

Sei que vou ter mais histórias para contar. Mas também sei que esse dia virá. A vida é muito curta. E não tenho qualquer problema em um dia deixar de fazer filmes e ir fazer outras coisas. Como agricultura. Outro dos meus sonhos é comprar um pedaço de terra e cultivá-la.