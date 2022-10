Um fim de semana para perseguir coelhos e Robertos

JN Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca esta sexta-feira a programação de sala do 33º Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) com Ljubljana Puppet Theatre.

A proposta "Still life-nove tentativas para preservar a vida", de Tin Grabnar, joga com o conceito da vida prolongada através de naturezas mortas, neste caso numa piscadela de olho à tradição da época vitoriana de empalhar animais.

A partir da taxidermia de coelhos, aqui transformados em marionetas é construída a dramaturgia. O espetáculo tem récitas sexta e sábado, às 19.30 horas, no Teatro Rivoli, no Porto.

PUB

Também no sábado, a tradição portuguesa do Teatro Dom Roberto, numa proposta do vumteatro sobe à cena no Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, às 17.30 horas, com nova récita no domingo, às 16 horas, no Jardim da Cordoaria, no Porto. Estas duas apresentações são gratuitas.

O fim de semana conta com duas estreias nacionais espanholas do FIMP, no Teatro do Campo Alegre. A primeira é de Xavier Bobés que apresenta "Corpus", às 18 horas, à qual se sucede "T" de Jordi Galí, às 19 horas.

A vertente formativa também não foi esquecida na programação. No sábado decorre o primeiro Fimpalitos- dedicado a crianças a partir dos três anos- onde os participantes são convidados para um workshop de construção e manipulação de marionetas no Teatro Municipal de Matosinhos. O evento requer inscrição prévia no Teatro Constantino Nery.

Estes são alguns dos destaques do primeiro fim de semana do FIMP que se estende até dia 16 de outubro.