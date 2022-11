Um "Hamlet" transposto para os dilemas do nosso tempo

Marta Lima Hoje às 18:19 Facebook

"Hamlet", a emblemática obra de William Shakespeare, vai estar em cena no Fórum da Maia pelas mãos da Companhia de Teatro de Braga, nesta quinta-feira, às 19 horas. Gravar e Fechar

Tal como na obra de Shakespeare, o jovem príncipe da Dinamarca vê-se confrontado com uma nova forma de olhar para a realidade, fruto do processo de amadurecimento.

Nesta peça do Companhia de Teatro de Braga, a problemática mantém-se, mas adaptada à realidade moderna. O mundo virtual e o mundo real são duas formas opostas de encarar a mesma realidade. Hamlet e a sua amada Ofélia optam por acreditar num mundo virtual, e a mãe e o padrasto do jovem príncipe vivem mergulhados no real. A luta exaustiva para sabermos qual dos lados perceciona a vida de forma correta leva a que Hamlet e Ofélia acabem por morrer fisicamente, fazendo com que os pais da figura principal sobrevivessem, e assim contrariassem o rumo natural da vida.

A narrativa é feita pelas quatro personagens, com elementos de som, vídeo e luz a acompanhar esta transposição de um clássico para a atualidade.

Adaptada e encenada por Alexej Schipenko, a peça conta com a Interpretação André Laires, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Rogério Boane e Solange Sá.

A entrada é gratuita.