Um manifesto (político) na Bienal de Lyon

Helena Mendes Pereira Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

"Manifesto da fragilidade" é o tema central desta edição, a decorrer até final do ano, numa dúzia de espaços da cidade de Lyon. Da história colonial francesa ao Médio Oriente, as propostas artísticas são várias e estimulantes.

Lyon, Lugdunum, era a antiga capital da Gália Romana e é hoje a terceira maior cidade da França. Com um forte desenvolvimento industrial e comercial, sobretudo no setor das sedas, durante o século XIX, a cidade à qual Napoleão declarou o seu amor, vive no encontro de dois rios, Ródano e Sôane, e tem o seu centro histórico bem preservado, apresentando uma paleta arquitetónica que combina as igrejas góticas, os muitos edifícios neoclássicos e o pitoresco de uma espécie de arquitetura de influência colonial.

A cidade dos irmãos Lumière, onde nasceu o cinema, também de Antoine de Saint-Exupéry e de Paul Bocuse, o pai dos chefes de cozinha, tem, também, desde 1991, uma bienal de arte contemporânea que se afirma como o acontecimento sazonal mais relevante, no campo das artes plásticas e visuais, em França e ocupa um lugar de destaque na cena internacional, de uma forma global.

PUB

A celebrar a sua 16ª edição, a Bienal de Lyon tem este ano, como tema, este "Manifesto da Fragilidade", num elogio reflexivo aos tempos complexos que vivemos, coletivamente, marcados pela dúvida, pela evidência dos fossos económico-sociais globais, pela emergência da doença mental e pela herança colonial que será uma das causas de um mundo de extremismos, radicalismos e de pouca tolerância. Além das grandes exposições do Musée d'Art Contemporain de Lyon (macLyon) e nas Usines Fagor, a Bienal de Lyon ocupa mais 10 espaços na cidade de Lyon, colocando a arte contemporânea em articulação com coleções de diferentes tipologias.

A narrativa curatorial, da dupla Sam Bardaouil e Till Fellrath, organiza-se em três subtemas - "As múltiplas vidas e mortes de Louise Brunet", "Beirut e os dourados anos sessenta" e "Um mundo de promessas infinitas" - que se interligam num manifesto político, não nos permitindo ficar indiferentes a um sentimento de culpa sobre a forma como a Europa e o dito ocidente olhou com superioridade o resto do mundo, a partir dos seus interesses e sem respeitar a autodeterminação dos povos e as suas identidades.

O macLyon está em plena Cité Internationale, num imenso parque verde, e trata-se de um projeto do arquiteto Renzo Piano. É neste local que encontramos a exposição inspirada nas numerosas vidas e mortes de Louise Brunet, que estabelece uma ligação desta jovem revolucionária do século XIX e da Revolução Industrial, a Beirute e ao Líbano, primeiro procurado pelos donos das fábricas de sedas de Lyon devido ao baixo custo da mão de obra e proximidade à matéria-prima. Na exposição, cruzam-se obras contemporâneas, pedidas para esta edição da bienal, com obras de diferentes épocas, provenientes de museus e coleções da região, criando, com os objetos, um diálogo temático e metadisciplinar. Obras de artistas contemporâneos relacionam-se com obras de outros períodos, numa exposição que é uma mega-instalação de bom gosto e que nos faz pensar.

Daqui, o circuito conta-nos a história da França colonial (e nela estão todas as histórias coloniais dos países europeus), dando destaque ao período entre 1955 e 1970 em que Beirut se torna numa cidade de elevada vida cultural, já após o fim do colonialismo. Há uma enorme exposição onde se destacam artistas libaneses deste período e há um elogio, importante, à cultura do outro. Contudo, a contextualização histórica de tudo isto é um mergulho no mundo árabe, nos países do designado Médio Oriente, cruzando com a criação do Estado de Israel, a morte do presidente Nasser do Egito, a emergência dos fundamentalismos islâmicos a partir de 1970 e a forma como os interesses ocidentais interferiram na ordem natural das coisas.

No espaço industrial das Usines Fagor, uma antiga fábrica de eletrodomésticos, hoje desmantelada, estão as grandes instalações, numa bienal que tem representados mais de 50 países e que tem a ambição de se afirmar como um lugar obrigatório no sistema da arte contemporânea. É aqui que encontramos, por exemplo, o trabalho do artista belga Hans Op de Beeck (n.1969) que, num mundo de aparentes infinitas possibilidades, nos mostra como seria se tudo fosse monocromático, cinzento, ou seja, se todos fôssemos iguais.

A Bienal de Lyon está patente até 31 de dezembro de 2022 e, entre os dias 8 e 11 de dezembro, Lyon também é palco da Fête des lumières (Festa das luzes), motivos redobrados para descobrir esta lindíssima cidade francesa e a extensa oferta cultural de que dispõe.

Bienal de Lyon

Até 31 de dezembro