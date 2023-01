Um manual de práticas pouco recomendáveis

Sérgio Almeida Hoje às 20:16 Facebook

Ensaio de Gideon Rachman "A era do homem forte" analisa o perfil autocrático de vários líderes dos nossos dias.

Têm condutas morais duvidosas, mas arvoram-se em paladinos dos bons costumes; transmitem uma imagem de invulnerabilidade, mas vivem rodeados de inseguranças várias; são lestos nas críticas aos opositores, mas mostram-se incapazes de lidar com qualquer comentário desagradável.

Mais do que poderosos, os "homens fortes" de que fala o jornalista britânico Gideon Rachman no seu novo livro são, acima de tudo, um poço sem fundo de contradições, repletos de falhas e imperfeições nada condizentes com a aura de infalíveis que as suas próprias máquinas de propaganda teimam em difundir até aos limites da náusea.

Acessível e bem fundamentado, embora não necessariamente pródigo em novidades de monta, "A era do homem forte" é um manual de rápida consulta sobre a matéria frágil de que são feitos muitos dos líderes do nosso tempo. Ideal para esgrimir numa próxima contenda verbal com algum defensor da corrente ideológica popular e verborreica que sequestrou boa parte dos políticos da nossa era.

Vladimir Putin merece um lugar de destaque na obra. Afinal, considera Rachman, o presidente da Federação Russa representa o arquétipo em torno do qual os restantes líderes ou candidatos a tal se orientam, procurando seguir muitas das suas práticas nada recomendáveis. Daí que não cause espanto que se assemelhem tanto entre si, pese embora as diferenças de temperamento ou caráter que possam existir.

Retratado como um indivíduo solitário e amargurado, saudosista do império perdido, Vladimir Putin aparece nestas páginas como o cabecilha de um sistema profundamente corrupto que acena com o fantasma do Ocidente predador para unir os russos em torno de uma causa mais do que discutível. O nacionalismo russo atual mais não é, por isso, do que "um sistema de despojos através do qual Putin e a elite russa enriqueceram. Putin protege os oligarcas que não se imiscuem na política e, em contrapartida, os oligarcas protegem Putin e financiam o seu círculo", explica o autor.

Ainda segundo Gideon Rachman, o lado mais pernicioso da tendência atual para a eleição de potenciais autocratas não será tanto a concentração excessiva de poder num homem só, mas a forma como as democracias vão vendo os seus alicerces abalados à conta destes falsos democratas.

"A era do homem forte"

Gideon Richman

Vogais