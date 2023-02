Um mês para celebrar a vida e a obra de Damião de Góis

JN Hoje às 14:59 Facebook

Fevereiro é o mês de Alenquer evocar o legado de Damião de Góis, historiador e pensador humanista que lutou por reformas religiosas na Europa do século XVI.

Ao longo do mês, o município de Alenquer, terra de origem de Góis, celebra a vida e a obra desta importante figura.

Depois da abertura de uma feira do livro temática e de uma sessão destinada às crianças acerca do papel desenvolvido por este pensador, hoje, às 15.30 horas, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição recebe um concerto centrado em temas da Idade Média e do Renascimento.

Até ao final do mês, as celebrações incluem um jantar literário, um concerto de poesia sefardita e o workshop "Instrumentos da Rota da Seda". É no plano dos colóquios, das conferências e das tertúlias que se realizam mais atividades.

No próximo dia 11, José Manuel Garcia vai falar sobre o papel de Damião de Góis como "cronista de Lisboa e de D. Manuel I" e, no dia 26, Alexandre Honrado profere a conferência "Damião de Góis: A urgência de recordar que há uma memória que nos assiste".

Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição

Calçada Damião de Góis, nº 11, Alenquer