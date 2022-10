Um Moullinex, três atos no Coliseu dos Recreios

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro coliseu do artista realiza-se amanhã, 15 de outubro. Em palco irão estar diversos convidados.

A exuberância de "Flora" e a introspeção de "Requiem for Empathy" aliaram-se à celebração da amizade e nasceu um espetáculo que mostra os "vários" Moullinex que habitam em Luís Clara Gomes. Amanhã, sábado dia 15 de outubro, Moullinex (alter ego do artista) estreia-se em coliseu com um drama em três atos. "Discodrama", um drama onde a dança vai ser o tema central da peça.

O Coliseu dos Recreios vai encher-se durante seis horas para receber Moullinex e os amigos. Muitos amigos. Porque este espetáculo será a celebração de várias amizades. "Quando pensei num grande evento como este para me representar, soube que tinha de ter associado à ideia de comunidade. Isto é o que sou." Isto: amigos, música e dança.

PUB

Também em celebração estará o primeiro álbum do artista, "Flora", que completa dez anos no próximo dia 26 de outubro. Esse será o primeiro ato deste drama. "Regressamos com este disco com toda a instrumentação e cenografia", conta Luís Clara Gomes. Mas há mais. Pela primeira vez desde o seu lançamento, irão estar reunidas em palco as três artistas que fizeram parte do mesmo: Peaches, Da Chick e Iwona Skwarek. No segundo ato, Moullinex entra no lado mais "negro" que expôs em "Requiem for Empathy", o seu último disco, na companhia de Afonso Cabral e Selma Uamusse.

"O "Flora" foi um momento de exploração e onde eu vivia com muita ansiedade. Agora estou mais calmo. E isso nota-se no "Requiem for Empathy", que reflete um momento da minha vida com muitas perdas." Mas não se pense que os dois Moullinex apresentados em cada uma das criações são assim tão diferentes. "Esteticamente podem ser, mas conceptualmente são muito semelhantes." Luís Clara Gomes assegura identificar-se com os dois discos, que são espelhos da sua personalidade e identidade. Além disso, diz: "servem ambos de banda sonora para a minha vida".

A festa encerra com um terceiro ato recheado de DJ, com a participação de Anne Prior, Justin Strauss e, amigo pessoal de Moullinex e co-criador da Discotexas, Xinobi. "Muita música, muita dança, suor, dores de cabeça e bolhas nos pés", brinca Luís Clara Gomes, é a promessa para a noite do espetáculo. "Tudo o que faço é sempre melhor consumido em grupo. O grupo pode ser de duas pessoas. Ou pode mesmo ser sozinho, porque lá vai encontrar alguém."

Apesar de o coliseu ser a concretização de um sonho que Moullinex nem sabia que tinha, o músico, produtor e editor promete que, em breve, haverá mais novidades. "Sou muito inquieto e já estou a trabalhar em material novo", anuncia. Música saída da residência artística que fez recentemente em Marrocos, criações com Guilherme Tomé Ribeiro e um disco novo já a ser construído.

Os bilhetes para o espetáculo no Coliseu dos Recreios, Lisboa, que tem início às 21 horas de amanhã e prolonga-se pela noite, estão à venda nos locais habituais. Moullinex conta, em breve, poder repetir a dose a Norte, com um espetáculo em formato semelhante.