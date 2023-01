Um olhar atento sobre o Mundo a partir do coração de Espanha

Helena Mendes Pereira Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A caminho dos Picos da Europa, León merece uma visita. O seu museu - conhecido simplemenste por MUSAC - é o argumento mais forte.

O Museu de Arte Contemporânea de Castela e Leão (MUSAC) abriu em 2005, em León, com um projeto de arquitetura da dupla Emilio Tuñón e Luis Moreno. Ao longo dos anos, tem mantido uma agenda que coloca Castela e Leão, o coração fundacional da Espanha, no centro da cena internacional de arte contemporânea, com um olhar atento sobre o mundo e, nomeadamente, sobre o mundo para lá da Europa, para lá do Ocidente.

Para os próximos meses, o MUSAC apresenta um conjunto muito bom de exposições que valorizam a cultura do outro e nos fazem refletir sobre o poder transcendental e transformador do contacto com a criação artística. Há, hoje, nas estruturas de criação e programação artística, o poder de repor a inverdade da superioridade ocidental e de valorizar o que se faz em outras partes do mundo.

PUB

Comecemos com "Metanarrativas", uma exposição que reúne obras coleção do museu e que nos faz imergir e viajar por obras de artistas de países outrora colonizados, sobre visões disruptivas e sobre as possibilidades da escala e da expansão tecnológica da obra de arte.

Destaco, sobretudo, a individual do iraniano Y. Z. Kami (n.1956) intitulada "De forma silenciosa" que se trata de uma espécie de retrospetiva onde se incluem mais de 30 anos dos seus fabulosos retratos de pessoas, das suas imagens de edifícios, tanto sagrados como domésticos e (na imagem) uma instalação que se liga com as mais recentes abstrações oníricas. Em 2019, tive a enorme felicidade de visitar o Irão e de conhecer extraordinárias mulheres iranianas que me diziam que, sem interferências internacionais, o povo do Irão e, nomeadamente, as mulheres iranianas iriam fazer a revolução e voltar a ocupar a famosa Praça Azadi, em Teerão.

Quando me cruzei, em León, com a obra de Y. Z. Kami percebi que os seus rostos de gente comum, com um perfil determinado e solene ao mesmo tempo, tinham como inspiração os seus compatriotas e a força que hoje os move a querer um futuro diferente para o seu país. Há uma sensação de tensão entre o que é terreno e transcendental na obra do artista que nos faz ficar pregados nas imagens, nos lugares, nas neblinas.

Para ver, também, a exposição individual da peruana Teresa Burga (1935-2021), "La equilibrista", artista que traz o seu país consigo, combinado modernidade e tradição na dimensão formal e na produção das suas obras, sobretudo nas instalações que ocupam o espaço e recriam pequenos habitats de jogo. Destaque para os desenhos que a artista realizou, tendo por base desenhos infantis, num período posterior a um acidente que lhe retirou a motricidade. Foi a partir da reconstituição do traço da infância que Burga reaprendeu o desenho.

Ainda os cruzamentos geracionais espanhóis das artistas Menchu Lamas (n.1954) e Saelia Aparicio (n.1982), que nos revelam a excentricidade da arte contemporânea espanhola e a forma como nunca negou as influências latinas. Por fim, referir que desde outubro de 2022 e até junho de 2023, o MUSAC apresenta "Rodeo", um ciclo de performance que inclui nomes como os de Costa Badía, Discoteca Flaming Star, Dora García ou Marc Vives.

A caminho dos picos da Europa, León merece uma visita e tem no MUSAC forte argumento abonatório.

"Metanarrativas"

Museu de Arte Contemporânea de Castela e Leão