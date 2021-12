Um paradoxo ou uma ilusão estatística na Cultura

Catarina Ferreira Hoje às 13:20 Facebook

Os trabalhadores da Cultura não param de aumentar. Foram mais nove mil no ano em que o setor fechou.

Os dados parecem paradoxais. No ano de 2020, a pandemia obrigou, em março, à paragem forçada de muitos setores de atividade. A área da Cultura sofreu um dos impactos mais dramáticos, sendo uma das primeiras a parar, mas o emprego e o número de empresas aumentaram.

Segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2020 a população empregada no setor representou 2,9% da globalidade do emprego em Portugal: um total de 141,2 mil pessoas, mais 9 mil do que em 2019; uma subida de 6,8%. Este é o valor mais elevado desde 2012, em que trabalhavam na Cultura 103,9 mil pessoas.