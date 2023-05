Um passeio prazeroso com a Rose City Band

Paulo Ferreira Hoje às 20:18 Facebook

Terceiro disco da Rose City Band evoca os espíritos livres do Oeste americano. São 40 minutos de harmonia, sossego e beleza.

Celebremos o verão, mesmo antes de ele chegar. A proposta de um passeio gozoso e descomprometido, à boleia do sol e ao encontro das sombras que a canícula reclama, atravessa imaculadamente "Garden party", o último trabalho da Rose City Band. Segue aos comandos da viagem o aclamado Ripley Johnson, vocalista e guitarrista de uma trupe que, agarradinha ao rock psicadélico e à country-folk, evoca com maestria os espaços e os espíritos livres lá do Oeste americano.

Os oito temas do álbum são garantia indisputável de, pelo menos, 40 minutos e 32 segundos de harmonia, sossego e beleza. São luz que rasga fissuras no pano cinzento que cobre quotidianos.

Ouçamos Ripley: "Gosto sempre quando um álbum começa num sítio e acaba noutro". "Garden party" (à semelhança, de resto, dos três trabalhos anteriores da banda) é justamente isso: uma soma de trilhos dignos de adjetivação vária. Exemplos: a poética proposta de "Chasing rainbows" assenta em texturas rutilantes; "Garden song" é tão leve quanto bela; "Porch boogie" é uma "jam" delicadíssima; "Mariposa" convida a voar nas asas de uma borboleta.

As oito propostas deste jardim são, na verdade, uma festa. Para esta comunitária celebração de verão, concorrem os solos da guitarra de Barry Walker, as mãos que Paul Hasenberg espalha pelos teclados, os graves saídos do baixo de Dewey Mahood (aka Plankton Wat) e o ritmo sempre adequado que Dustin Dybvig impõe à bateria.

O seu a seu dono: Ripley é a força motriz da banda. E isso nota-se quando comparamos o som da Rose City Band com a sedução que Ripley já emprestara aos "seus" Wooden Shjips e com o trabalho que fizera na construção do krautrock característico dos Moon Duo.

No seu mais recente projeto, este homem dos sete instrumentos (só não toca bateria!) está um pouquinho mais despojado e um bocadinho menos anguloso. É aí que se encontra a base das canções quentes, soalheiras e felizes que "Garden party" nos oferece. Que, por junto, constituem uma fantástica e refrescante viagem.