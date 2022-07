Um piano no meio da praça para anunciar o festival à Invicta

Dora Mota Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Porto Pianofest arranca esta sexta-feira com uma maratona de pianos que vai durar sete horas. E todos podem tocar.

A novidade da sétima edição do Porto Pianofest são os concertos para famílias, destinados a pais e filhos com idades dos 6 aos 12 anos. Mas a Maratona de Piano aberta ao público, que se faz pela terceira vez, e este ano, na praça de D. João I, costuma ser uma atração muito participada. Hoje, das 12 às 19 horas, o piano estará aberto a quem o quiser tocar e ainda a quem quiser ouvir os pianistas do festival a tocar ao vivo.

Depois de dois anos a realizar-se com as limitações da pandemia - em 2020, totalmente online; e em 2021 com lotação limitada e "live streaming" - , colocar o piano na praça tem um sabor especial, segundo o organizador do evento, Nuno Marques, pianista português radicado em Nova Iorque.

"É um extraordinário regresso à nossa forma", referiu ao JN, destacando a estreia em Portugal de vários artistas prestigiados. A começar pelo Clarice Assad Trio, no concerto de abertura, segunda-feira, na Casa da Música (19.30 horas); e passando pelos espanhóis José Rámon Méndez e Josu de Solaun; e ainda pelo canadiano Jean Saulnier.

Além da praça onde o piano tocará hoje de forma mais livre, haverá concertos em seis salas portuenses, ao longo de nove dias (de 1 a 9 de agosto), com músicos de oito países. Nuno Marques está convicto de que o público tem "os olhos mais abertos" para este instrumento. Não só pelo crescente cosmopolitismo do Porto, mas também pelos despertares do confinamento.

"Com a pandemia, muita gente voltou a aprender um instrumento ou a redescobrir a música", referiu Nuno Marques. O pianista destaca a estreia em Portugal de Clarice Assad (uma artista consagrada no Brasil, filha da "lenda da guitarra" Sérgio Assad) e, no mesmo patamar, de Josu de Solaun ("um dos grandes pianistas espanhóis do momento"), que atua dia 7, às 20 horas, no Palácio da Bolsa, na Gala. E ainda de outro espanhol - "um poeta do piano" - que se tornou uma espécie de amuleto do festival: José Rámon Mendéz, que toca dia 2 na Reitoria, nunca faltou a um Porto Pianofest.

Haverá ainda concertos dos pianistas que frequentam as residências artísticas e ainda, a fechar o festival, um concerto final dos pianistas das masterclasses, no Conservatório do Porto.