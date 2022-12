Um puzzle para desarrumar mentes

Sérgio Almeida Hoje às 12:09 Facebook

Obra do vanguardista russo Velimir Khlébnikov foi finalmente disponibilizada aos leitores portugueses, graças ao volume "Histórias, equações, relâmpagos", publicado pela Exclamação.

O cânone literário pode não ter fixado devidamente o nome de Velimir Khlébnikov (1885-1922), o mais esquecido dos grandes vanguardistas russos, mas a sua importância histórica e sobretudo a influência exercida sobre outros autores são inquestionáveis.

Volume que apresenta ao leitor português a sua obra vasta, "Histórias, equações, relâmpagos" deve ser lido como um puzzle. Com uma única diferença: no lugar da ordem, o que aqui se pretende é o seu oposto. Colocar tudo em causa, ousar ver além do óbvio, desarrumar mentes, em suma, sempre foram os propósitos maiores deste insólito autor, cuja incapacidade de seguir ditames comummente aceites o levou a ser incompreendido por quase todos, o que talvez ajude a compreender a obscuridade em que a sua obra foi caindo através dos tempos.

Quase todos marcados pela brevidade extrema, os seus escritos desdobraram-se por um sem número de variações, incluindo poemas, peças, ensaios, biografias e crónicas.

Em quase todos espreita uma imaginação prodigiosa e uma fé no desenvolvimento humano que se manifestava através de imagens poéticas deslumbrantes, nas quais encontramos "campos plantados de nuvens", "auto-estradas subaquáticas, com paredes de vidro" e "caravanas de navios que cruzavam a imensa estepe, deslocando-se sobre carris, movidas pelas velas e pelo vento".

A crença de que o progresso humano iria contribuir em definitivo para a erradicação da desigualdade é uma constante ao longo destes textos, capazes de despertarem em quem os lê um sorriso amargo, pela forma como os ideais utópicos foram suplantados em toda a linha por uma realidade bem mais fria do que Khlébnikov certamente vaticinaria.

Para combater a fome, o poeta propunha o uso na agricultura de um lavrador aéreo, diligente operário que trabalharia "por entre as bochechas ensolaradas das nuvens", "lavrando duma só vez as terras duma cultura rural".

Mais do que um otimista incorrigível, o autor russo foi sobretudo um visionário, antecipando, graças a um imaginário visto no seu tempo como delirante, engenhos ou feitos que só muito mais tarde se popularizariam. Como a Rádio do Futuro, "árvore central da nossa consciência", em tudo semelhante à Internet, a partir da qual "todos os dias, como o voo das aves na primavera, parte um bando de notícias, notícias da vida do espírito".