Um "Requiem" para celebrar os vinte anos

Catarina Ferreira Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Remix Ensemble da Casa da Música com estreia mundial, composta por Francesco Filidei, para assinalar aniversário.

Francesco Filidei sobe e desce a Sala Suggia até ao centro, braços no ar, volta a descer frenético, escala para o palco, coloca-se ao lado do maestro Peter Rundel, olha a pauta uma e outra vez, aproxima-se dos músicos e sussurra-lhes coisas ao ouvido. Volta a percorrer o caminho até ao centro da sala, com os nervos a tolherem-lhe os gestos. O seu "Requiem" terá estreia mundial esta terça-feira, às 19.30 horas, num concerto para celebrar os 20 anos do Remix Ensemble, na Casa da Música (CdM).

Cada compasso que escreveu foi a pensar nestes músicos, os mesmos que estrearam a sua primeira ópera, "Giordano Bruno", em 2015, apresentada em várias salas de concerto europeias desde então.