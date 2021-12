Um semestre recheado de dança na Invicta

Catarina Ferreira Hoje às 19:56 Facebook

Teatro Municipal do Porto revelou restante programação da temporada 21/22. Arranque com 90.º aniversário do Rivoli logo em janeiro.

"Uma espécie de minifestival com nove espetáculos, uma edição e uma exposição" irão assinalar os 90 anos do Teatro Rivoli, uma celebração que se estenderá entre os dias 18 e 23 de janeiro, não só ao teatro aniversariante como aos seus vizinhos, contou ao JN Tiago Guedes, diretor artístico da instituição.

No esmiuçar do segundo semestre da temporada 21/22, Tiago Guedes refere que o Teatro municipal do Porto (TMP) será um dos principais interlocutores portugueses da Temporada Cruzada entre Portugal e França. O cruzamento arranca com programação dedicada à francesa Phia Ménard. A fundadora da companhia Non Nova terá três espetáculos em estreia nacional: "Saison sèche" (18 e 19 de fevereiro, Rivoli), "L"après-midi d"un foehn - Versão 1" (23 de fevereiro, Campo Alegre) e "Contes immoraux - Maison mére"(25 e 26 de fevereiro, Rivoli).

"An evening with Raimund Hoghe", em março, é outro dos grandes eventos. Emmanuel Eggermont e Luca Giacomo Schulte, que ficaram com os direitos das obras do coreógrafo alemão falecido em maio, apresentam um espetáculo com fragmentos de oito obras de Hoghe, com alguns dos intérpretes originais. O programa conta ainda com a exibição do filme "La jeunesse est dans la tête", e no ciclo Histórias da Dança haverá uma conversa com Tiago Guedes e Cristina Grande, programadora de artes performativas de Serralves. Tudo agendado para os dias 12 e 13 de março.

O Festival Dias da Dança regressará à Frente Atlântica em abril e uma das grandes novidades será uma competição com 20 categorias de ballroom-vogue. Ainda no domínio da dança, a Companhia Nacional de Bailado faz a incursão anual ao Porto entre 14 e 16 de janeiro, com o programa "Noite branca".

Porque nem só de dança vive a temporada, os grandes destaques de teatro vão para "Cornucópia", nova criação da Mala Voadora, em março. E para "Double trouble #4", com Julian Hetzel, Xana Novais e a dupla Mafalda Banquart e Emanuel Santo, no mesmo mês.