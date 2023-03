Exposição em Serralves: um sismógrafo de tensões político-sociais

Catarina Ferreira Hoje às 10:15 Facebook

Carla Filipe é a artista a descobrir em Serralves. Exposição "In my own language I am independente" inaugura-se esta sexta-feira.

"Uma dinâmica de emergência que nos deixa agarrados, uma linguagem universal com sotaque português", foi com esta declaração que Phillipe Vergne, diretor artístico do Museu de Serralves, apresentou Carla Filipe, a artista que tem a partir de hoje patente no museu portuense a exposição antológica "In my own language I am independente".

A mostra inclui duas décadas de trabalho profundamente marcadas pela antropologia nacional, em que documenta narrativas históricas, individuais e coletivas. "É um sismógrafo das tensões políticas e sociais nacionais", descreveu Marta Almeida, curadora.